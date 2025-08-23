Berobbant az Otthon Start Program – tájékoztatott az államtitkár

Panyi Miklós az interjúban egyebek mellett arról is beszélt, hogy valóban megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. „Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nem csak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre” – jelentette ki az államtitkár, hozzáfűzve, hogy ez azért is fontos, mert a kormány az ország minden szegletében segíteni akar az első otthon megvásárlásában.
Panyi Miklós megjegyezte, szintén példátlan, hogy az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már, ez pedig segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek.
„Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség”
– tette hozzá.
Az államtitkár a program fő vonzerői közül a legfontosabbnak a kiszámíthatóságot és a biztonságot nevezte, tekintettel arra, hogy ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel.
Elmondta azt is, hogy a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint is megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak. Panyi Miklós a program erősségeként említette a tízszázalékos önerőt, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához.
„További fontos eleme, hogy kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel”
– fűzte hozzá.
Az államtitkár úgy látja, a fix 3 százalékos hitel „betalált” vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Panyi Miklós ezt óriási értéknek nevezte, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni és nem foglalkoznak azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet.
Kiemelte, hogy az Otthon start igényléséhez szükséges száznyolcvan napos magyarországi tb-jogviszony kötelezettsége alól könnyítést adnak azoknak, akik az osztrák határ közelében élnek és Ausztriában dolgoznak, így a külföldi munkaviszony ellenére is részt vehetnek a programban, viszont számukra bentlakási kötelezettséget írnak elő.
„Nyilvánvaló érdekünk, hogy olyan ajánlatot tegyen a magyar állam ezeknek a családoknak, ami versenyképes az osztrák támogatási programokkal és hitelkörnyezettel ”
– hangsúlyozta.
Hozzátette: A fix 3 százalékos hitel különösen a családtámogatási elemek kombinálásával versenyképes ajánlat – tette hozzá. Elmondta: azzal számolnak, hogy a program segítségével évente több ezer, külföldön élő honfitársunkat hozzák majd haza és sok ezer fiatalt tartanak itthon, az ingázók számára pedig szintén lezárják a lakhatási dilemmákat.
Az államtitkár szerinr ezekkel a megoldásokkal a programnak óriási nemzetpolitikai értéke és demográfiai hozadéka van.
A Magyar Nemzet online felületén elérhető interjúban az is szóba került, hogy vannak, akik attól tartanak, hogy hosszú távon nem lesz tartható a kedvező és kiszámíthatóságot biztosító fix 3 százalékos kamat. Az államtitkár erre úgy reflektált, hogy korábban adevizaválság valóban megrengette a magyar társadalmat, ennek a hagyatékát hosszú éveken keresztül hurcolta magával a polgári kormány, sok százezer devizahiteles helyzetét kellett rendezniük.
Panyi Miklós szerint fontos üzenet, hogy a kamatot huszonöt évre fixálták, a hitel forintban van, vagyis kiszedték belőle a kockázati tényezőket. Az elmúlt tíz-tizenöt évben erős szabályozói beavatkozás történt a jelzáloghitelek piacán az MNB részéről a fogyasztók védelmét szem előtt tartva, így világos és jól szabályozott rezsim épült fel, amelyeket a bankoknak be kell tartani, például a jövedelemvizsgálat, az elő- és végtörlesztés, a tájékoztatás ügyében – mondta, egyben azt is lényegesnek nevezve, hogy
a kormány a hitellel hosszú távon tervez, öt év alatt ötvenezer új ingatlannal számolnak.
„Láttuk, hogy 2002 után a baloldali kormány szétverte az akkor futó otthonteremtési programot, ezért semmilyen garancia nincs arra, hogy jövőre egy váratlan kormányváltást követően ne szántanák be az Otthon startot. A program biztosan marad 2026 után, ha a választók ismét nekünk szavaznak bizalmat. Mi ezzel tervezünk és ennek mentén dolgozunk” – hangsúlyozta az államtitkár.
Az Otthon Start Programot ért ellenzéki bírálatokról szólva Panyi Miklós elmondta: ez egy komoly program, amitől a csokhoz hasonló érdemi hatásokat várnak, hozzátéve, hogy az árkorlátokat azért építették be, hogy megakadályozzák a luxusingatlanok vásárlását.
„A program célzott, az ingatlantulajdon-nélkülieket, a fiatalokat célozza ”
– emelte ki.
Magyar Péternek azon kijelentésével kapcsolatban, hogy az Otthon Start Program egy éven belül tizenöt-húsz százalékos árrobbanást fog okozni, az államtitkár emlékeztetett:
„a Tisza Párt elnöke azt is mondta, hogy két héten belül húsz százalékkal drágultak az ingatlanok és hogy ősszel húsz-negyven százalékkal megy feljebb az áruk. Ebből semmi nem igaz! ”
A vidéken megjelenő fiatal lakásvásárlók nem verik fel az árakat, mivel bőséges a kínálat, akik pedig már régóta árulják az eddig eladhatatlan ingatlanjukat, azok nem fogják a program hatására még feljebb árazni, mert örülnek, ha jön egy vevő. Budapesten hatnak az árkorlátok: egyfelől az eladók nem fogják az átlag 1,3-1,4 milliós négyzetméterárakat felemelni, mert akkor ezek a lakások kiesnének a programból, másfelől pedig ezzel lehúzzák az árakat az új lakások piacán is. Már ősszel elindul tízezernél több új lakás építése, ami növeli a kínálati piacot, szintén jótékony hatást kifejtve az árakra – hangsúlyozta Panyi Miklós.
Az interjú végén az államtitkár kitért arra is, hogy miközben az ellenzék azt ajánlja, hogy majd két-három év múlva építenek néhány ezer bérlakást, ezzel szemben az Otthon start első tulajdont ad több tízezer fiatalnak, akár néhány hónapon belül. A kettő között pedig Panyi Miklós szerint „ég és föld a különbség”.
„Ha Magyar Péter a Karácsony Gergely által megígért bérlakásépítési modellt akarja átültetni, akkor azt javaslom a fiataloknak, hogy nézzék meg, milyen fényes eredményeket ért el a baloldali főpolgármester úr Budapesten, és miután ezeket az eredményeket nem találják, startoljanak rá a fix 3 százalékos hitelre. A lehetőség mindenkinek adott. Éljenek vele! ”
– hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Panyi Miklós államtitkár.
Kiemelt kép: Panyi Miklós (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)