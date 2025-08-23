Berobbant az Otthon Start Program – tájékoztatott az államtitkár

Megmozdult az egész ország, kimagasló érdeklődés mutatkozik az Otthon Start Program iránt, aminek első kézzelfogható jele az albérletárak csökkenése a szezon közepén – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Az államtitkár hangsúlyozta, a program erénye a kiszámíthatóság és a biztonság, mert a fix 3 százalékos hitelnek nincs árfolyam- és kamatkockázata. Az interjúban a kormánypárti politikus kitért az ellenzéki támadások hiteltelenségére is, rámutatva Magyar Péter és az őt támogató baloldali média alaptalannak bizonyuló riogatásaira.

Panyi Miklós az interjúban egyebek mellett arról is beszélt, hogy valóban megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés az Otthon Start Program iránt. „Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nem csak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre” – jelentette ki az államtitkár, hozzáfűzve, hogy ez azért is fontos, mert a kormány az ország minden szegletében segíteni akar az első otthon megvásárlásában.

Panyi Miklós megjegyezte, szintén példátlan, hogy az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már, ez pedig segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek.

„Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség”

– tette hozzá.

Az államtitkár a program fő vonzerői közül a legfontosabbnak a kiszámíthatóságot és a biztonságot nevezte, tekintettel arra, hogy ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel.

Elmondta azt is, hogy a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint is megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak. Panyi Miklós a program erősségeként említette a tízszázalékos önerőt, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához.

„További fontos eleme, hogy kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel”

– fűzte hozzá.

Az államtitkár úgy látja, a fix 3 százalékos hitel „betalált” vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Panyi Miklós ezt óriási értéknek nevezte, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni és nem foglalkoznak azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet.

Kiemelte, hogy az Otthon start igényléséhez szükséges száznyolcvan napos magyarországi tb-jogviszony kötelezettsége alól könnyítést adnak azoknak, akik az osztrák határ közelében élnek és Ausztriában dolgoznak, így a külföldi munkaviszony ellenére is részt vehetnek a programban, viszont számukra bentlakási kötelezettséget írnak elő.

„Nyilvánvaló érdekünk, hogy olyan ajánlatot tegyen a magyar állam ezeknek a családoknak, ami versenyképes az osztrák támogatási programokkal és hitelkörnyezettel ”

– hangsúlyozta.