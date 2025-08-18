Gázimport: Ukrajna nehezen lenne meg magyar segítség nélkül

„A háború kitörése óta többszörösére nőtt a hazánkból Ukrajnába érkező villamos energia és földgáz mennyisége is. Mindkét energiahordozó esetében kimagasló a magyar részesedés az ukrán importon belül” – hangsúlyozta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a tárca hétfői közleménye szerint.

Magyarország felől az FGSZ rendszerén 2022-höz (620 millió köbméter) képest tavalyelőtt több mint kétszer (1,32 milliárd köbméter), tavaly pedig közel háromszor több földgázt szállítottak Ukrajnába (1,7 milliárd köbméter). 2025 eddigi időszakában pedig már lényegében megismétlődött a 2024-es egész éves exportteljesítmény (augusztus közepéig 1,65 milliárd köbméter). Az elérhető adatok szerint

az ukrán gázimport több mint fele érkezett Magyarországról az idei év első felében

– ismertette az EM.

A magyar-ukrán irányú áramexport 2022 óta 2023-ban és 2024-ben is kétszeres növekedést mutatott (tavalyelőttre 1,09, tavalyra 2,14 terawattóra). Magyarország részesedése a rendelkezésre álló információk alapján az ukrajnai behozatalban tartósan 40 százalék körüli szinten alakul.

Magyarország tehát kiemelkedő jelentőségű szerepet tölt be az ukrán energiaimportban,

egyre nagyobb részt vállal a gáz- és áramszükségletek biztosításában.

Keleti szomszédunk nehezen lenne meg magyar segítség nélkül,

amit annak ellenére is megkap, hogy például az ukrán gáztranzit leállítása vagy a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása nehezítette a hazai fogyasztók zavartalan kiszolgálását – írták a közleményben.

„Ezek az adatok is jól mutatják: az elhibázott brüsszeli szankciós politika nemcsak az Európai Unió, így Magyarország energiabiztonságát nem segíti, hanem Ukrajnáét sem. Uniós büntetésekkel, fenyegetésekkel nem lehet véget vetni a harcoknak. Béketárgyalásokra és mielőbbi békekötésre van szükség!” – emelte ki Czepek Gábor az EM közleménye szerint.

Kiemelt kép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Dunaújvárosban 2025. június 17-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)