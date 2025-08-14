Műsorújság
Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel egyeztetett a kőolajszállítási útvonal megtámadása után

2025.08.14. 11:30

Pénteken már folytatódhat a kőolaj szálllítása Magyarország felé, erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott tájékoztatást a Facebookon, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott megbeszélést.

Közösségi oldalán jelentkezett csütörtök délelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki posztjában arról számolt be, hogy Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel közösen áttekintették azt a helyzetet, amely még szerdán alakult a Magyarországra irányuló kőolajszálíltási útvonal megtámadása miatt. A tárcavezető szerdán azt közölte, hogy Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Barátság-kőolajvezeték egyik elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.

Szijjáró Péter közlése szerint az orosz miniszterhelyettes arról tájékoztatta, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó eséllyel pénteken már folytatódhat a kőolaj szálllítása Magyarország felé.

„Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást”

– fogalmazott bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.

 

 

