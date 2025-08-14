Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel egyeztetett a kőolajszállítási útvonal megtámadása után

Közösségi oldalán jelentkezett csütörtök délelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki posztjában arról számolt be, hogy Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel közösen áttekintették azt a helyzetet, amely még szerdán alakult a Magyarországra irányuló kőolajszálíltási útvonal megtámadása miatt. A tárcavezető szerdán azt közölte, hogy Ukrajna dróntámadást hajtott végre a Barátság-kőolajvezeték egyik elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében.
Szijjáró Péter közlése szerint az orosz miniszterhelyettes arról tájékoztatta, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó eséllyel pénteken már folytatódhat a kőolaj szálllítása Magyarország felé.
„Ezzel együtt ismételten világossá kell tenni: hazánk energiabiztonsága szuverenitási kérdés, így aki az energiabiztonságunkat támadja, igazából a szuverenitásunk ellen intéz támadást”
– fogalmazott bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)