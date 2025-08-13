Sláger a gazdaságban: milliárdos bevételt termel a magyar zeneipar

A magyar zeneipar gazdasági hatása kétszerese a közvetlen befektetésnek – derül ki a szerdán közzétett ProArt Zeneipari Jelentésből. Az elemzés szerint minden 1 forintnyi befektetés 2,04 forintnyi gazdasági aktivitást generál, vagyis a szektor a teljes gazdaságban keletkező értéket több mint a kétszeresére növeli.

A tanulmány szerint minden 1 forintnyi közvetlen befektetés 2,04 forintnyi gazdasági aktivitást generál. Ez azt jelenti, hogy a szektor a teljes gazdaságban keletkező értéket több mint kétszeresére növeli.

A mutató alig marad el az Európai Unió 2,2-es átlagától, ami a kutatók szerint azt jelzi, hogy a magyar piac szerkezete és dinamizmusa közel áll a fejlettebb nyugat-európai országokéhoz.

A számok magukért beszélnek: 2023-ban a magyar zeneipari vállalkozások 137,84 milliárd forint értékben végeztek zenei tevékenységet – ez több mint kétszerese a könyvpiac ugyanebben az évben mért, 64,2 milliárd forintos forgalmának.

A szektor és kapcsolódó ágazatai több mint 17 ezer embernek adnak munkát, és évente több mint 282 milliárd forint hozzáadott értéket állítanak elő, ami a magyar GDP mintegy 0,3 százalékát teszi ki.

A kutatás eredménye alapján a magyar zeneipar vállalkozásai döntően mikrovállalkozások, és átlagosan 2,5 főt foglalkoztatnak. Ez a strukturális sajátosság azt sugallja, hogy a munkaerőpiac decentralizált, és a tevékenységek jelentős részét külsős szakemberek, alvállalkozók vagy projektalapú munkavállalók látják el.

A piac ezzel együtt rendkívül koncentrált. A legnagyobb száz vállalat az árbevétel 78 százalékát, a legnagyobb háromszáz pedig már 93 százalékát adja, így a kisebb szereplők piaci részesedése elenyésző.

A jelentés kiemeli, hogy a zeneipar nemcsak gazdasági, hanem kulturális és munkahelyteremtő szempontból is kulcsfontosságú. A rugalmas foglalkoztatás folyamatos keresletet generál zenészek, technikai szakemberek és rendezvényszervezők iránt, ezzel élénkítve a munkaerőpiacot.

Az állami költségvetés is profitál a szektorból: 2023-ban a zeneipar összesen 61,14 milliárd forint adóbevételt hozott. Ennek legnagyobb része a közvetlen hatásokból (28,4 milliárd forint) származott, amelyet az indirekt (18,73 milliárd forint) és az indukált hatások (14,01 milliárd forint) egészítettek ki. Ez a hozzájárulás nagyságrendileg megegyezik a közműadó (54,46 milliárd forint) vagy a turizmusfejlesztési hozzájárulás (49,39 milliárd forint) bevételével.

A számok és arányok egyértelműen mutatják: a magyar zeneipar nemcsak kulturális értéket teremt, hanem a gazdaság egyik erőteljes motorja is.

A tanulmányt a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ készítette a ProArt megbízásából, immár tizedik alkalommal. A kutatás fókuszában ezúttal a zeneipar nemzetgazdasági jelentősége állt, és új makroökonómiai modellel vizsgálták az ágazat más szektorokra gyakorolt hatását.

Kiemelt kép: Marics Péter (j) és Valkusz Milán a ValMar együttes koncertjén a ValMar együttes koncertjén a debreceni Campus Fesztivál nyitónapján, 2023. július 19-én. MTI/Czeglédi Zsolt