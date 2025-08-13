Friss elemzés adatait osztotta meg az államtitkár: bőséges a kínálat a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból

Az államtitkár bejegyzésében az ingatlan.com elemzése alapján azt írja: a legfrisebb adatok is bizonyítják, hogy jelentős a kínálat a lakáspiacon a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlanokból, hozzátéve, hogy az adatok alapján több mint 100 ezer ingatlan várja országszerte az elsőlakás-vásárlókat.

Panyi Miklós posztjában azt is közölte, hogy az árak pedig nem szállnak el, mert ahol a kínálat kisebb – mint például Budapesten –, ott az árkorlátok (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár, legfeljebb 100-150 millió forintos ingatlanár), ahol pedig bőséges a kínálat, ott az eladó lakások száma, valamint a verseny fogja meg az árak emelkedését.

„A túlárazott ingatlanok pedig azért sem kerülhetnek be a programba, mert a bank nem fog hitelezni – ez a szabály benne van a rendeletben is”

– jegyezte meg az államtitkár, aki arra is kitért, hogy országosan négyből három eladó ingatlan, összesen 102 ezer vagy lakás felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek szükségesek a fix 3 százalékos hitelhez. Budapesten ez az arány lakások esetében 40, míg házak esetében 46 százalék.

Panyi Miklós azt is közölte, hogy a vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán majdnem minden ingatlan megfelel a feltételeknek, Győrben az arány 89 százalék, de még Debrecenben is 79 százalékos az arány.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen 2025. június 3-án. (Fotó: MTI/Vajda János)