Döntött a jegybank, marad az alapkamat szintje

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

A tanács egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A júliusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt. Az azt megelőző, júniusi ülésén sem változtatott a Magyar Nemzeti Bank a jegybanki alapkamaton, a kamatfolyosón, illetve az egynapos (O/N) hitel kamatán. Az előző kamatdöntő ülésen a monetáris tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása továbbra is szükséges.

Kiemelt kép: A Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatának cégtáblája a Krisztina Pláza épületének falán, a fõváros I. kerületében a Krisztina körút 39. szám alatt. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László )