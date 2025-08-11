Tombol a megélhetési válság: egy brit térségben már a teljes munkaidőben dolgozók is ételosztásra szorulnak

Egy brit kisvárosias választókörzetben, a Staffordshire megyebeli Cannock Chase-ben olyan mértékben lelassult és elmaradt az inflációtól a béremelkedés az utóbbi években, hogy már a teljes munkaidőben dolgozók is alig-alig tudják eltartani magukat. Mindennek a politikára is nagy hatása lehet a következő választáson.

„Muszáj ide jönnöm, különben csak kenyéren élnénk” – mondta Rebecca Flynn az Anglia középső területein található Cannock Chase-ben egy közösségi ételosztáson a Sky News-nak, amely a megélhetési válságról közölt riportot. Az 51 éves nő hozzátette: „Elég jól keresek, de így sem eleget.”

Mint a portál írta, Rebecca Flynn teljes munkaidőben irodavezetője egy olyan cégnek, amely tanulási nehézségekkel küzdő embereknek nyújt szolgáltatásokat. Emellett este és hétvégénként másodállásban dolgozik: kozmetikumokat és háztartási cikkeket árul házról házra járva.

„Nem tehetek többet. Hacsak nem nyerek a lottón, vagy nem szerzek másik állást. Észre kell venni, hogy az emberek milyen helyzetben vannak. A helyi önkormányzatoknak, a helyi kormányoknak látniuk kell, mi történik, le kell jönniük a földre. 2025-ben járunk. Ennek nem szabadna így lennie”

– mondta a nő.

A Sky News szerint messze nem ő az egyetlen, aki éjjel-nappal dolgozik a térségben, mégis segítségre szorul a túléléshez. Alex Chapman, a helyieket ellátó segélyszervezet társalapítója azt mondta: azoknak az embereknek nagyjából a harmada, akiket élelmiszerrel segítenek, teljes munkaidőben dolgozik, ami szerinte„ őrület”.

„Hatalmas növekedést tapasztalunk az élelmiszerosztást igénybe vevők számában. Látjuk őket a munkaruhájukban. Szakemberek, ápolók – nem gondolnád róluk, hogy nehézségekkel küzdenek, mert teljes munkaidőben dolgoznak. Azoknál, akik nem dolgoznak, számítasz rá, hogy nehézségekkel küzdjenek. De ez általános jelenség”

– fejtette ki.

Infláció vs. bérek

Mint a Sky News kifejtette, a fentiek hátterében az áll, hogy a Cannock Chase-i bérek 2021-es adatok szerint még megegyeztek az Egyesült Királyság országos átlagával, de ez ma már nem így van. Az elmúlt pár éve alatt a térség a középmezőnyből lesüllyedve az egyik legalacsonyabb jövedelmű területté vált: 2021 óta országos szinten az átlagos bér 21,6 százalékkal nőtt – vagyis több mint 5000 fonttal – emelkedett, lépést tartva ezáltal a magas inflációval. Cannock Chase-ben viszont csak 8,4 százalék volt a béremelkedés ezen évek alatt (a gyakorlatban megyénként-térségenként nagyon eltérően alakult a helyzet: voltak olyan helyek, ahol az emberek bére kétszer olyan gyorsan emelkedett, mint amekkora az infláció volt. A skála másik végén, például ebben a térségben viszont az infláció volt több mint kétszer akkora, mint a béremelkedés).

A teljes munkaidőben dolgozó helyiek azt mondták, hogy szerintük több mindenhez kellene hozzájutniuk a munkájukért cserébe, de a gyakorlatban a fizetésük már nem biztosítja azt a kényelmes életmódot, amelyet korábban élvezhettek, és amelyet a kemény munkájuk és jó állásuk alapján elvárnának.

Noha sokaknál nem annyira rossz a helyet, hogy ételadományokra szorulnak, ők is megérezték azt, hogy a béremelés elmaradt az inflációtól. A Sky News-nak nyilatkozó Louise Schwartz, aki két gyermek édesanyja, középosztálybeli embernek tartja magát. 20 év tanári pályafutás után jelenleg három állása van: hetente összesen 50 órát dolgozik coach-tanárként, valamint egy szoftvercégnél is alkalmazott, és magán zeneórákat is ad. Férje ingatlanügynök. Jelzálogkölcsönük van, három autójuk, és együttesen körülbelül 80 ezer fontot keresnek évente (ami két főre lebontva egyébként bőven az országos átlag felett van). Ennek ellenére nem tudják megengedni maguknak, hogy nyaralni menjenek, a kertben pedig van egy jakuzzijuk, amelyet évekkel ezelőtt vásároltak, de a magas áramköltségek miatt nem használják.

A kérdés, hogy „Mit jelent az, hogy egy tanár és egy ingatlanügynök, akik mindketten teljes munkaidőben dolgoznak, nem engedhetik meg maguknak, hogy idén nyaraljanak?”, azt válaszolta:

„Szerintem sokan nem lepődnek meg ezen, mert valószínűleg sokan vannak hasonló helyzetben, csak lehet, hogy nem beszélünk róla.”

Egy másik nő, Heidi Boot szintén a középosztályhoz tartozónak nevezhető: teljes munkaidőben vezet egy kisvállalkozást, amely szemöldök-, szempilla- és körömápolással foglalkozik, de egyszerűen nincs elég fizetőképes vendége. „Úgy érzem, hogy mindenki halasztgatja a foglalásait. Az emberek keményen megdolgoznak a pénzükért, mégsincs mit felmutatniuk. Kifizették az összes számlájukat, és most már nincs mit költeniük magukra. Nem így kellene lennie. De mivel ezt látom minden nap, úgy érzem, hogy most már ez a normális” – vázolta a problémát.

A politika szempontjából is kulcsfontosságú lehet a jelenség

A Sky News riportja azért is érdekes, mert – mint írták – a Cannock Chase-i választókörzet lakossága a korábbi választásokon rendszerint az ország többségével azonos irányba szavazott (függetlenül attól, hogy a konzervatívok vagy a munkáspártiak győztek-e éppen),

a tavalyi választáson viszont a helyi lakosság egy jelentős része már a Nigel Farage nevével fémjelzett Reform UK pártot támogatta, és a munkáspárt csak szűk többséggel győzött itt.

A Reform UK azon a választáson még csak a harmadik helyet érte el országosan (az összes leadott szavazat 12,2 százalékával), mostanra viszont a közvélemény-kutatások szerint átvették a vezetést. Cannock Chase-ben viszont már akkor is az országos 12,2 százaléknál sokkal jobb, 26,6 százalékos eredményt értek el, és azóta jó eséllyel csak tovább nőtt a körzetben a támogatottságuk.

A Sky News szerint a brit munkáspárti kormány igyekezett lépéseket tenni annak érdekében, hogy a munkavállalók több pénzt kapjanak a zsebükbe, de ennek ellenére „tagadhatatlanul kétségbeesett hangulat uralkodik Anglia középső részén, azon a politikai csatatéren, amely a Munkáspártot hatalomba segítette.”

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: Shutterstock.