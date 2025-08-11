Erősödni kezdett a forint az ukrajnai fegyverszünet lehetőségének hatására, rég nem látott szintre ért a magyar fizetőeszköz

A múlt heti fejlemények – egész konkrétan Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának bejelentése – miatt erősödni kezdett a forint a külföldi valutákhoz képest. Az euróval szemben egy éve nem látott szintre ért vissza a magyar fizetőeszköz.

Az e hét péntekre tervezett alaszkai amerikai-orosz találkozó híre jelentősen befolyásolta a forint árfolyamát.

Péntekre 396 alá zuhant az euró-forint kurzus, amire nagyjából egy éve volt legutóbb példa.

Az euró mellett a dollárral szemben is erősödött a forint: csütörtök éjjel egy rövid időre kevesebb mint 340 forintot ért az amerikai fizetőeszköz. „A Trump–Putyin-találkozó egyrészt a háború lezárása miatt lehet fontos, másrészt pedig azért, mert így egyelőre nem kell a piacnak újabb szankciók bevezetésétől tartani” – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek az árfolyammal kapcsolatban.

Amennyiben az alaszkai találkozón sikerül konkrét előrelépést elérni, akkor az várhatóan (a múltbeli tendenciákat nézve) a forint további erősödését hozhatja magával.

Az Otthon Start Program is sokat segíthet a fiataloknak

Az elmúlt húsz-harminc évben folyamatosan nőttek az ingatlanárak állami programoktól függetlenül. Júliusban viszont az Ingatlan.com lakásárindexe csupán 0,2 százalékos áremelkedést mutatott a lekerült hirdetések adatai alapján, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy megtorpant a lakásárak növekedése a hetedik hónapban. Utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten és országos szinten 2024 novemberében volt példa – közölte a kormány közösségi oldalán Balogh László, az Ingatlan.com szakértője, aki arra is felhívta a figyelmet:

Sok esetben ugyanannak az ingatlannak olcsóbb lehet a hitelét törleszteni havonta, mint a bérleti díját fizetni.

Az Ingatlan.com szakértője kifejtette: a lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes, mert júliusban már a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben fix 3 százalékos lakáshitel program indul, főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára.

Emellett nagyon sok fiatal, illetve a szüleik azon gondolkodnak, hogy nem járnak-e jobban azzal, ha felveszik a fix 3 százalékos kamatozású hitelt, ahelyett, hogy éveken keresztül albérleti díjat fizetnének. Balogh László szerint elsősorban a nagyvárosokban fordulat elő olyan helyzet, hogy ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja.

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel pont a bérleti piac legmegbízhatóbb és legfizetőképesebb rétegét szívhatja ki a keresleti oldalról, aminek következtében csökkenhet a kereslet a kiadó lakások iránt, ez pedig még tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését – fejtette ki a szakértő a Magyar Nemzet szerint.

Kiemelt kép: Bankjegyek 2019-ben (Forrás: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)