Szijjártó Péter a Forma–1-es futam előtt bejelentette:Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen bejelentette: Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, hogy „a világon a leglátványosabb sportinfrastruktúra-fejlesztés az idei esztendőben a Hungaroring”, miután a vasárnapi nagydíjra felújították a pályát az utóbbi egy évben.

A tárcavezető a Hungaroringen elmondta: a futam előtt tárgyalt a német autógyár itt lévő képviselőivel, így kijelentheti, hogy a Mercedes kecskeméti beruházása kiválóan halad, és a jövő év első negyedévében megindulhat az új Mercedesek gyártása Kecskeméten.

„Ezzel a beruházással ez a kecskeméti Mercedes gyár lesz Magyarország legnagyobb autógyára. Ezzel a 300 ezres kapacitással létrejön az a helyzet, hogy Magyarország egymillió gépjárművet tud előállítani évente”

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hozzátette: az ország ezzel egy nagyon exkluzív európai társaságba lép be, ráadásul „teljesen új technológiával teljesen új modellek jönnek létre”, és Kecskemét lesz az egyetlen hely a Mercedes esetében a kontinensen, ahol az autógyár és az akkumulátorokat összeszerelő üzem egymás közvetlen szomszédságában működik. „Az Egyesült Államokban és Kínában van egy-egy ilyen helye a Mercedesnek, Európában csak itt lesz. Nagyon speciális státuszban vagyunk a Mercedesen belül, és a Mercedes is nagyon speciális státuszban van Magyarországon” – fogalmazott.

A politikus azt is elmondta: a Mercedes nagyberuházásokat hajt végre Magyarországon, a hosszú évekre, több mint egy évtizedre visszanyúló, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés pedig „nagyon fontos most, amikor a világgazdasági helyzet nem éppen fényes”. Ebben a helyzetben a Mercedes-szel együttműködünk abban, hogy Magyarország ezeket a globálisan előállt nehézségeket a saját javára tudja fordítani. A„ német gyártó stratégiai partnerünk, most velük és a többi stratégiai partnerrel is azon dolgozunk, hogy ebben a nehéz, Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság alkalmatlansága által előállított helyzetben is a saját javunkra fordítsuk ezeket a nehézségeket, és Magyarország ebből a helyzetből is ugyanúgy nyertesen jöhessen ki, mint a többi korábbi válságos helyzetből” – közölte Szijjártó Péter.

A miniszter emellett Stefano Domenicalival, a Formula-1 Group vezérigazgatójával tárgyalt Mogyoródon. Ezt követően arról beszélt, hogy

az, ami a versenypályán történt az elmúlt 12-13 hónapban, „lenyűgözi a teljes Forma–1-es világot, a menedzsmentet, a jogtulajdonosokat és a csapatokat is”.

„Abszolút a megelégedettség hangján beszélnek, nem véletlen, hogy több más verseny promóterei is itt vannak a mai napon, és szívják a fogukat, mert látják, hogy mit kellene megtenniük majd nekik a világ különböző helyszínein” – mondta Szijjártó Péter, arra utalva, hogy a felújítás ellenére egyetlen futam sem maradt el Mogyoródon.

„A jövőbeli Forma–1-es fejlesztések példájaként hivatkoznak a sorozat vezetői mindarra, ami itt történt a Hungaroringen. Joggal lehetünk mindenre büszkék, mert úgy lett minden high-tech, hogy közben magyar is maradt, és méltó ahhoz a 40 éves tradícióhoz, amely a Hungaroring, illetve a magyar futam nevéhez kötődik, a második azon futamok sorában, amelyek megszakítás nélkül a program része” – mondta a külügyminiszter.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a beruházásoknak köszönhetően, illetve a politikai elkötelezettséget is érezvén a Forma–1 vezetői „teljes természetességgel gondolkoznak a 2032-t követő időszakról úgy, hogy a magyar futam akkor is a versenynaptár része lesz”. „Mi is így gondolkodunk erről, technikai kérdéseket kell nyilván tisztázni, de nyilvánvalóan nem azért hajtottuk végre ezeket a valóban látványos és világraszóló fejlesztéseket, hogy 2032-vel befejezzük, úgyhogy szerintem ez a találkozó is világossá tette: egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy a világon a leglátványosabb sportinfrastruktúra-fejlesztés az idei esztendőben a Hungaroring” – mondta a külügyi tárca vezetője.

„Az idelátogatók, az itt vásárolt szolgáltatások, az ország-PR mind hozzátesznek a gazdasági teljesítményhez. Én bele sem tudok gondolni, hogy mennyi pénzt kéne arra költenünk, hogy annyi felületet vegyünk magunknak a világ különböző médiumaiban, amit most megkapunk ezzel a versennyel. Azt gondolom, hogy a 25-30 milliárd forintos GDP-hatáson túl a közvetett hatásokat igazából már nagyon nehéz számszerűsíteni. Egy dolog biztos, Magyarország jól jár a Forma–1-gyel” – zárta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is arról beszélt a Hungaroringe, hogy a magyar kormány elkötelezett a Forma–1-es futam jövőbeni megtartását illetően:

