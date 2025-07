Szijjártó Péter elmondta, hogyan erősödik tovább Magyarország szerepe az autóiparban a Suzuki beruházásával

A Suzuki gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházása nyomán tovább javul a japán autógyártó esztergomi üzemének versenyképessége, és ezáltal tovább erősödik Magyarország vezető szerepe is a globális autóiparban – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Esztergomban.

A tárcavezető a Magyar Suzuki Zrt. gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházásának átadásán aláhúzta, hogy az állam 1,9 milliárd forint támogatást adott a japán autógyártó több mint kilencmilliárd forintnyi értékű projektjéhez, amelynek a keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását, illetve nagy lépést tettek a létesítmény karbonsemleges működése felé.

Kiemelte, hogy a digitalizáció, az automatizáció fokozásával megerősítik Magyarország vezető szerepét a globális autóiparban, illetve rámutatott, hogy Európában kizárólag Esztergomban rendelkezik gyárral a Suzuki, így nem csoda, hogy logisztikai központ is működik itt, valamint informatikai szolgáltatásokat is nyújtanak. Üdvözölte, hogy a vállalat beszállítóinak több mint egyharmada magyar cég, a fejlesztések pedig ezáltal komoly lehetőséget jelentenek a hazai kis- és közepes vállalkozások számára is.

Arra is kitért, hogy tavaly mintegy 13-14 százalékos részesedéssel ismét a Suzuki lett a piacvezető az új autók eladásában Magyarországon, immár 21. alkalommal.

Emellett kifejtette, hogy a Suzukinak is nagyban köszönhető, hogy a magyar autóipar folyamatosan újabb rekordokat dönt, s a termelési értéke tavaly már elérte a 13 ezer milliárd forintot. Szavai szerint ez azt mutatja, hogy a hazai gazdaság gerincoszlopa jó és stabil állapotban van. Szijjártó Péter emlékeztetett az utóbbi évek válságaira is, amelyeknek a nyomán mostanra megbomlott az eddigi világgazdasági status quo, megingott a Nyugat korábban stabilnak hitt hegemóniája, eközben pedig a Kelet előretört technológiai téren is számos iparágban.

Mindez – mint mondta – új versenyt indított el a világban a keletről érkezett beruházásokért, amelyben Magyarország jól teljesít, amit jól demonstrál az, hogy mára a tíz legnagyobb beruházói közösség közül a korábbi eggyel szemben hármat is keleti vállalatok alkotnak.

„Jól és sikeresen szálltunk be abba a kemény harcba, amely a keleti vállalati beruházásokért zajlik, ezt alátámasztják a beruházási rekordok, amelyek évről évre megdőlnek. És az is világos mindenki számára, hogy a japán vállalatok és az ő beruházásaik mennyire fontos szerepet játszanak a megdőlő beruházási rekordokban” – fogalmazott.

„A japán vállalati beruházások Magyarországra mindig csúcstechnológiát hoznak, és hozzájárulnak a gazdaság dimenzióváltásához azzal, hogy rendre magas hozzáadott értéket, magas kutatás-fejlesztési arányt képviselnek”

– tette hozzá.

A miniszter érintette azt is, hogy a japán vállalatok mára a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, csaknem kétszáz cég közel harmincezer embernek ad munkát.

„Az elmúlt tíz évben a magyar kormány 73 nagy japán vállalati beruházáshoz adott támogatást. Ezek a beruházások összességében 670 milliárd forint értéket képviselnek, és létrehoztak több mint ötezer új munkahelyet”

– tudatta Szijjártó Péter, aki jó hírnek nevezte azt is, hogy Komárom-Esztergom vármegyében tíz év alatt háromszorosára nőtt az ipari termelés értéke, és meghaladta az 5000 milliárd forintot.

„Ebben némi szerepet játszhatott, hogy az elmúlt tíz évben 144 nagy beruházást támogatott a kormány ebben a vármegyében, amelyek több mint 2000 milliárd forintos értéket képviseltek, s majd 15 ezer új munkahely létrehozásához járultak hozzá” – tájékoztatott.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)