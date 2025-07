NGM: Keleten és nyugaton egyaránt erős a befektetői bizalom Magyarország iránt

Magyarország kedden jelentős kereslet és kedvező árazás mellett bocsátott ki 3 és 5 éves futamidejű, kínai renminbiben denominált kötvénysorozatot. Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) szervezésében megvalósuló sikeres tranzakció keretében összesen 5 milliárd RMB értékben keltek el a magyar szuverén devizakötvények. Ez a valaha volt legnagyobb volumenű és leghosszabb futamidejű szuverén kötvénykibocsátás a kínai belföldi (onshore) piacon. A forrásbevonás hozzájárul a likviditási tartalékok kiépítéséhez, ami különösen fontos a globális gazdasági nehézségek és a nagymértékű bizonytalanság miatt – tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden az MTI-t.

A közlemény szerint az ÁKK a januári 2,5 milliárd euró, és a júniusi 4 milliárd dollár értékű sikeres devizakötvény-kibocsátásokat követően kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett hajtott végre kínai renminbiben denominált pandakötvény kibocsátást a nemzetközi kötvénypiacon. A tranzakció keretében összesen 5 milliárd renminbi, azaz mintegy 595 millió euró értékben keltek el magyar devizakötvények, ezzel

a magyar állam kibocsátása jelenleg a legnagyobb volumenű és leghosszabb futamidejű szuverén forrásbevonás a kínai belföldi (onshore) piacon.

A 4 milliárd RMB értékben kibocsátott 3 éves kötvény kibocsátáskori kamata 2,5 százalékon, az 1 milliárd értékben kibocsátott 5 éves kötvény kamata pedig 2,9 százalékon alakult a könyvépítés során. Az erős befektetői érdeklődésnek köszönhetően az elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott panda kötvényeket az ÁKK rendkívül kedvezően tudta árazni, a külföldi devizában bevont forrást pedig – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – euróra swapolja.

Mint írják, a sikeres devizaügylet mellett mind a lakossági, mind az intézményi forintkötvény piacon a finanszírozási tervnek megfelelően alakultak a kibocsátások. Július közepéig a lakossági piacon az éves bruttó kibocsátási terv mintegy 75 százaléka teljesült, míg az intézményi piacon ez az érték 55 százalék. Az időarányos nettó teljesülés – a július közepéig megvalósult és a július közepéig tervezett kibocsátások aránya – a forintpiacon 100 százalék fölötti.

Hangsúlyozták: a kibocsátás továbbra is biztosítja Magyarország jelenlétét a világ egyik legnagyobb tőkepiacán és erősíti az együttműködést Kínával. A befektetői kör bővítésének köszönhetően

a magyar államadósság finanszírozása több lábon áll,

ami növeli a stabilitást, így megfelelő biztosítékot nyújt az állam működésének finanszírozásához. A magyar devizakötvény-adósság 97 százaléka továbbra is euróban és amerikai dollárban kibocsátott adósságot takar, a mostani renminbi kibocsátás az ÁKK diverzifikációs törekvéseit is erősíti. A forrásbevonás növeli mind az adósságkezelés rugalmasságát, mind pedig az évközi likvid tartalékok mértékét, amely a piaci folyamatok függvényében lehetőséget teremt az adósságszerkezet optimalizálására és további adósság-visszavásárlásra is az év hátralévő részében.

A júniusi és a mostani kibocsátáson is tapasztalható jelentős érdeklődés és kedvező kamatszint azt mutatja, hogy

hazánk és a magyar gazdaság iránt mind a nyugati, mind pedig a keleti befektetők körében tartósan erős a bizalom.

A nemzetközi befektetők a globális kihívások ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, hazánkat a globális pénzügyi színtéren is megbízható partnerként kezelik. Ezt igazolja az is, hogy Magyarországot a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja.

A kötvénykibocsátásból befolyó összeg a 2025-ös költségvetés finanszírozását erősíti, melynek elsődleges célja a családok és a vállalkozások támogatása – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)