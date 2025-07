Rendkívüli kormányzati segítség a súlyos tavaszi fagykárt elszenvedő termelőknek

Az Agrárminisztérium az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget arra, hogy a súlyos tavaszi fagykárt elszenvedő gyümölcstermelők kárenyhítő juttatásuk egy részét előre hozott kifizetésként kaphassák meg. Az előleg mértéke károsodott hektáronként százezer forint – közölte a tárca szerdán a Kormány.hu-n.

A közleményben emlékeztettek: az idén több hullámban érkező tavaszi fagy súlyos károkat okozott a szőlő- és gyümölcsültetvényekben országszerte.

Az Agrárminisztérium az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget a kárenyhítő juttatás egy részének előre hozott kifizetésére. Az előleg mértéke százezer forint károsodott hektáronként.

Az előlegfizetési kérelem július 16. és 31. között elektronikus úton a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított felületén nyújtható be. A kérelem beadásához nem szükséges csatolni az agrárkár-megállapító szerv, azaz a vármegyei kormányhivatal döntését.

Az előlegfizetési kérelemről az agrárkár-enyhítési szerv legkésőbb augusztus 25-ig döntést hoz, ezt követően a megítélt összeget 5 napon belül folyósítja a termelő részére.

Az Agrárminisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az előleg összege beleszámít a 2025-ös kárenyhítési év után igényelhető kárenyhítő juttatásba, így fontos, hogy akik élni kívánnak az előre hozott kifizetés lehetőségével, határidőben fizessék be a kárenyhítő hozzájárulást, és feltétlenül adják be a juttatás iránti kérelmet. A tavaszi fagykárt szenvedett termelők a megítélt összeg fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez – közölte a tárca.

Mint ismert, Nagy István agrárminiszter az április elején bekövetkezett tavaszi fagykárral kapcsolatban vis maior helyzetet hirdetett ki.

Kiemelt kép: Az áprilisi fagyok jelentős tavaszi fagykárt okoztak a gyümölcsösökben (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)