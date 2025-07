Magyar Levente: Brüsszelnek kellene érvényesítenie az uniós kereskedelmi érdeket az Egyesült Államokkal szemben

Brüsszelnek kellene „okosan olvasnia az amerikaiakat”, és ez alapján a helyes tárgyalási taktikán keresztül érvényesítenie az unió kereskedelmi érdekeit – vélekedett a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 csatorna kedd reggeli műsorában.

Magyar Levente szerint mindez eddig nem történt meg, pedig a tárgyalásoknak hatalmas a tétje, hiszen itt dől el, hogy az európai termékeket Amerikának a következő években milyen vámok mellett tudják értékesíteni. Ez Magyarországnak sem mindegy, hiszen évente sok milliárd dollárnyi értékben exportál árukat, szolgáltatásokat az Egyesült Államokba – fűzte hozzá.

Az államtitkár megjegyezte, hogy az Egyesült Államok minden jelentősebb kereskedelmi partnerére már kivetett vámokat, ám akad néhány kétoldalú megállapodás, ahol „sikerült tető alá hozni egyfajta működőképes” megoldást, például Kínával és az Egyesült Királysággal. Ugyanakkor az Európai Unió esetében még nem tudni, mik lesznek a végső feltételei a kereskedelemnek, leginkább azért, mert „Donald Trump konkrétan nem veszi komolyan az Európai Unió központi intézményrendszerének vezetőit”, így az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nem képes normális nagyhatalmi kommunikáció keretein belül tárgyalni – mondta.

Magyar Levente úgy véli, hogy Donald Trumppal lehet tárgyalni, ő üzletember, aki üzleti alapon intézi a külpolitikát is. Jelezte, hogy lehet nála eredményeket elérni, de a bizottság erre a mai napig nem volt képes.

Az államtitkár beszélt a magyar-német politikai kapcsolatokról is, ahol „hosszú távon nem fenntartható, hogy van egy olyan partnerünk, akivel gazdasági vonalon kiválóak a kapcsolatok, közben pedig a politikai kapcsolatrendszer, a politikai kommunikáció tartósan be van fagyva”. Kiemelte, hogy ezt a „természetellenes állapotot” szeretnék megszüntetni, szeretnék a jó gazdasági kapcsolatokhoz igazítani a politikai kapcsolatokat, és most a Merz-kormány részéről úgy tűnik, hogy van erre hajlandóság, ezért most vizsgálják, melyek azok a területek, ahol előre tudnak lépni, ahol egyetértenek.

Magyar Levente: felháborító, hogy Brüsszel máig nem volt képes megállapodni Washingtonnal a vámokról

Magyar Levente a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a bizottságnak a következő két hétben nagyon hatékonyan kell tárgyalnia, hogy elkerülhető legyen az amerikai vámok bevezetése. Hatalmas tagállami érdekhalmazról van szó, hiszen több százmilliárd euró az a kereskedelmi volumen, amit az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelme kitesz – tette hozzá.

Az államtitkár rámutatott, hogy a 30 százalékos vagy annál is magasabb vámtételekkel elveszne az amerikai piac, mert míg Kína meg tud fizetni ekkora terheket, addig Európa ezt már nem tudja megtenni, mert termelése kevésbé hatékony. „Nagyon gyorsan megoldást kell találni, különben nagy lesz a baj, és az európai – eleve rogyadozó – versenyképesség nem bír el egy ilyen újabb terhet” – szögezte le.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Magyar Levente, a minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a HungaroFest elnevezésű torontói magyar fesztiválon 2025. június 15-én (Fotó: MTI/KKM)