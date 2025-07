Otthon Start program: olyanok is vehetnek lakást, akik másképp nem tudtak volna az államtitkár szerint

Több, államilag támogatott hitelt is össze lehet kapcsolni, így még kedvezőbb a szeptemberben induló Otthon Start – így számolnak az elemzők. A programban háromszázalékos kamatra lehet majd kölcsönt felvenni az első lakás vásárlására. Panyi Miklós államtitkár azt mondta: a törlesztőrészletek sok tízezer forinttal alacsonyabbak lesznek, mint a piaci hitelek, így olyanok is vehetnek lakást, akik másképp nem tudtak volna.

Bár csak szeptemberben indul, máris sokan érdeklődnek bankjuknál az új, nagyon kedvezményes Otthon Start program keretében támogatott lakáshitel iránt. A pontos részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de az már eldőlt, hogy

a 3 százalékos kamatozású kölcsönt más, a kormány által nyújtott állami támogatással, így például a csok plusszal is kombinálni lehet.

A Bankmonitor kiszámolta, hogy a két hitel összekapcsolásával jó megoldás lehet, ha a fiataloknak például 72 millió forint hitelre van szükségük a 10 százalékos önrész mellé, akkor 50 millió forintot az új programban, míg 22 milliót a csok plusz segítségével vesznek fel.

Panyi Miklós: Az otthon startnak köszönhetően olyan is tudnak lakást venni, akik másképp nem tudtak volna

72 millió forintnak a törlesztőrészlete 25 éves futamidő és 3 százalékos kamat mellett 341 ezer forint lenne. 6,5 százalékos piaci kamatszint mellett ekkora kölcsönösszegre viszont havonta 486 ezer forintot kellene fizetni 25 éven át. Vagyis a két támogatással együtt havonta 144 ezer forintot lehetne spórolni egy piaci hitellel szemben.

Más szakértők azt is hozzáteszik, hogy

a januártól igénybe vehető munkáshitellel például a szükséges önrészt is könnyebb előteremteni.

A Miniszterelnökség államtitkára az M1-en arról beszélt, az új program különlegessége, hogy

nagyon sokak számára, különböző megkötések nélkül, elérhetővé teszi az olcsó lakáshitelt az első otthon megvásárlására.

Panyi Miklós hozzátette: azzal, hogy ez a program 25 évre egy fix 3 százalékos hitelt nyújt, növeli a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget és a biztonságot a hiteligénylő számára. Ez egy óriási előny a többi konstrukcióval szemben. Fontos, hogy

a speciális kölcsönt életkortól függetlenül fel lehet venni,

de ennek ellenére főként a fiataloknak szánják ezt a segítséget.

„Az elmúlt időszakban a családokat célzó lakástámogatási programok, például a csok, a falusi csok vagy a csok plusz, de ide vehetjük az otthonfelújítási támogatást is, sok százezer család számára segítette az otthonteremtést és az otthonának a komfortosabbá tételét. Itt most van egy lehetőség arra, hogy nyissunk a fiatalok felé, és a fiatalok számára is indítsunk egy olyan programot, ami valós és érdemi segítséget nyújt abban, hogy megvalósítsák otthonteremtési céljaikat” – sorolta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A kormány a sikeres Otthon Start program szeptemberi elindítása érdekében a bankok mellett az építőipar szereplőivel és az ingatlanfejlesztőkkel is tárgyal.

Azt már most lehet tudni, hogy

aki szeptemberben benyújtja hitelkérelmét, az már október derekán megkaphatja a pénzt.

Ami biztos még, hogy a hitelprogram az egész országban elérhető lesz és új és használt lakások vásárlására egyaránt fel lehet majd venni.

