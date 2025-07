Már az első Orbán-kormány óta él az otthonteremtés lehetősége, amely a szakértők szerint most új lendületet kaphat

Közel három évtizede, az első Orbán-kormány hivatalba lépésével jelent meg Magyarországon az otthontámogatás lehetősége, amely Orbán Viktor miniszterelnök szerdai, kormányülés szünetében tett bejelentésével újabb fejezethez érkezett.

Gulyás Gergely: Nagyon nagyot léptünk előre az otthonteremtésben

Szerdán döntött a kormány az otthonteremtési hitelprogram létrehozásáról, amelyről elsőként Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Facebookon a kormányülés szünetében. Az első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni 25 éves futamidőre, a futamidő alatt alatt végig 3 százalékos kamattal és 10 százalékos önrésszel. A kedvezményes hitelprogram része annak az új otthonteremtési stratégiának, amelynek célja, hogy megállítsa a vidéki elvándorlást, és támogatást nyújtson a magyar családok első ingatlanhoz jutásához.

Az M1 Híradó riportjában arról is beszámolt elemzőket idézve, hogy még az első Orbán-kormány alatt indult el az otthontámogatás, amit a későbbi baloldali kormány eltörölt. Mint mondták, ezután jött a devizahiteles korszak, amit fel kellett számolni annak érdekében, hogy a családok ne menjenek tönkre. Hozzátették: a mostani programmal ugyanakkor mindenki, vagyis a fiatalok és az idősek egyaránt számolhatnak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy a Demján Sándor program részeként már volt szó az otthonteremtés kérdésköréről, és az új programokról, amelyeknek egy része már el is indult.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy nem a luxusingatlanok megszerzését segítik, ezért árkorlátot vezetnek be. Mindez azt jelenti, hogy legfeljebb 100 millió forintos házat lehet vásárolni majd az új konstrukcióval. A lakás vagy a ház pedig nem lehet drágább másfélmillió forintnál négyzetméterenként. A miniszter azt is megjegyezte, hogy a 3 százalékos hitelt más hitelprogrammal együtt is lehet igényelni. Az új speciális kölcsön szeptembertől indul, a kormány szerint a bankszektor készen áll a hitelek folyósítására.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tudományos igazgatója az M1-nek nyilatkozva egy példát is felhozott a 3 százalékos kamat előnyével kapcsolatban. Mint mondta:

„Ha például valaki egy 20 éves konstrukcióban gondolkodik, 10 millió hitel felvétele mellett, akkor a 3 százalékos kamattámogatott konstrukció havi szinten egy 55 ezer forintos törlesztő részletet jelent. Ellenben, hogy ha a mai piaci körülmények között 6,5 százalékos kamatot vennénk figyelembe, akkor ez 75 500 forintot jelentene.”

Az M1 híradója arról is beszámolt, hogy a szakemberek szerint az eddig létező támogatott hitelekkel szemben több fontos enyhítés is megjelenik az új programban. A jogosultsághoz például nem kell házasnak lenni vagy gyermeket vállalni. Ahogy olyan életkori határ sincs, mint például a babaváró hitel vagy a csok plusz esetében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)