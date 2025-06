Újabb árstopot vezethetnek be a kormány kezdeményezésére – mutatjuk, mely termékeket érintheti

A gyógyszerek terén önkéntes árkorlátozás léphet érvénybe a következő napokban a magyar kormány kezdeményezésére. Bár az arról szóló megállapodás még véglegesítésre vár, a sajtóban péntek reggel meg is jelent a lista arról, hogy mely termékeket érintheti a lépés.

Napokon belül életbe léphet egy új, önkéntes árkorlátozás a gyógyszerek esetében – értesült az Index,

amelynek birtokába jutott a táblázat is arról, hogy mely gyógyszerek lehetnek érintettek az intézkedésben.

Közlésük szerint a lépés a vény nélküli gyógyszereket érinti. Az érintett termékek listája – amelyen összesen 25 tétel, köztük számos gyakran használt készítmény is megtalálható – az Index szerint az alábbi:

Panagin

Algopyrin

Algoflex Forte Dolo

Rhinospray Plus orrspray

Lioton gél

Magnerot tabletta

Reparon végbélkenőcs

No-Spa

Neo Citran por felnőtteknek

ACC Long pezsgőtabletta

Dorithricin szopogató tabletta

Béres csepp extra

Fenistil gél

Voltaren Dolo lágy kapszula

Aspirin Protect

Normaflore szuszpenzió

Milgamma N lágy kapszula

Magne B6 bevont tabletta

Prostamol Uno kapszula

Voltaren Emulgel Forte gél

Magnosolv granulátum

Detralex filmtabletta

Advil Ultra Forte

Kitonail gyógysz. körömlakk

Canesten.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke úgy fogalmazott a lapnak nyilatkozva, hogy „nemes feladat és üdvözlendő tárgyalni az alacsonyabb gyógyszerárakról a magyar emberek érdekében”.

Az Index szerint az új, önkéntes árkorlátozás napokon belül életbe léphet,

és ezzel hosszú hetek óta tartó egyeztetések végére pont kerülhet. Közlésük szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter lényegében már meg is állapodott az iparági szereplőkkel a legfontosabb részletekről, és az egyezség értelmében valószínűleg a 2024. december 31-i árszinten fogják rögzíteni az érintett készítmények árát.

A kormány az utóbbi hónapokban több területen is lépéseket tett azért, hogy a kereskedők árkorlátozásokat vezessenek be, az élelmiszerektől kezdve a biztosításokon át a háztartási termékekig bezárólag.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára receptet vált ki a digitális egészségügyi alkalmazás segítségével a Belvárosi Gyógyszertárban 2023. április 25-én. Folyamatosan nõ az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) mobilapplikációjának felhasználói köre, az alkalmazás hamarosan nevet is vált – számolt be Rétvári Bence a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. A koronavírus oltási igazolvány digitális változatának kibõvített applikációjában már a páciens számára felírt receptek is láthatóak. MTI/Kovács Tamás.