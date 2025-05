Tusfürdő, pelenka, mosószer: nagy áresés következett be a drogériákban az NGM lépése után

Május 19-től újabb hatósági intézkedés lépett életbe, amely a drogériai termékekre is kiterjesztették az árréscsökkentést a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kezdeményezésére. Az Index szerint az első nap máris látványos áresést hozott: a mintavételben szereplő 426 termék közül 406-nál csökkent az ár, átlagosan közel 25 százalékkal.

Május 19-én kiterjesztették a hatósági árréscsökkentést a drogériai termékekre is – számolt be róla az Index. Mint írták,

az intézkedés összesen mintegy 3500 terméket érint, melyek harminc különböző háztartási és piperecikk kategóriába tartoznak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium első mintavételének eredményei alapján a változás már az első napon kézzelfogható volt: 426 vizsgált termék közül 406-nál árcsökkenést regisztráltak.

Gerlaki Bence, az NGM államtitkára az Index megkeresésére elmondta: kiemelten a szépségápolási termékek, a tisztítószerek, valamint a háztartási papíráru és csomagolótermékek esetében volt jelentős ármérséklődés.

Az előzetes várakozások szerint 16–18 százalékos csökkenésre lehetett számítani, azonban a gyakorlatban közel 25 százalékos, sőt egyes esetekben 50 százalékot is meghaladó áresés történt.

Az első árrésstop március 17-én lépett hatályba harminc élelmiszer-kategóriára, most pedig ugyanennyi drogériai termékkategóriával bővült. Ennek értelmében a kereskedők az érintett termékek esetén legfeljebb 15 százalékos árrést alkalmazhatnak.

Az adatgyűjtés során a DM és a Rossmann üzleteiben vizsgálták a termékárakat, üzletenként és kategóriánként öt-öt terméket kiválasztva, a május 13-i árakhoz viszonyítva. A felmérés alapján:

6 termék ára több mint 50%-kal,

28 terméké 40–50% között,

108 terméké 30–40% között,

161 terméké 20–30% között,

73 terméké 10–20% között,

30 terméké pedig 10% alatt csökkent.

Mindössze egyetlen terméknél tapasztaltak áremelkedést, 19 terméknél pedig nem történt változás. A legnagyobb átlagos árcsökkenés olyan kategóriákban volt megfigyelhető, mint a papír kéztörlő, eldobható borotva, alufólia, borotvazselé és borotvahab, gépi mosogatótabletta, kézfertőtlenítő gél, hintőpor, valamint az utántöltő borotvafej – ezeknél mind meghaladta a 30 százalékot.

Piaci szereplők az NGM mintavételével közel azonos, 24,9 százalékos átlagos árcsökkenésről számoltak be. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szabályozás olyan kifutó termékeket is érinthetett, melyek eredetileg is kedvezményes árúak voltak, így ezeknél nem feltétlenül jelentkezett további csökkenés.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések a jogszabályban foglaltak szerint már el is indultak, a 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet alapján. A Rossmann a bejelentésre mennyiségi korlátozással reagált, míg más áruházláncok – például a Lidl és az Auchan – további akciókkal kívánják erősíteni piaci pozíciójukat az árversenyben.

Az intézkedés célja, hogy a magyar családok jelentősen kedvezőbb áron juthassanak hozzá alapvető drogériai termékekhez – a friss adatok alapján ez a cél máris kézzelfogható közelségbe került.

Kiemelt kép: A német és osztrák tulajdonban lévõ DM (Drogerie Markt) kiskereskedelmi drogériahálózat üzlete esti kivilágításban az egykor 1984-ben létesült és azóta megszünt Skála Metro nagyáruház épületének földszintjén, a Nyugati téren. MTVA/Bizományosi: Róka László.