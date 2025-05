Orbán Viktor nagy bejelentésre készül, a Facebookon posztolt róla

„Bejelentés hamarosan!”– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán csütörtök délután. A kormányfő a kínai BYD autógyár alapítóját és elnökét fogadja a Karmelita kolostorban, és a sajtóhírek már lehet következtetni arra, hogy mit is jelenthetnek be.

A miniszterelnök a bejegyzés szövegében utalt arra, hogy a kínai BYD autógyárral kapcsolatban fognak sajtótájékoztatót tartani.

„A jövő autóit Magyarországon gyártják. Sajtótájékoztató a BYD-vel”

– írta Orbán Viktor.

Erről szólhat majd a sajtótájékoztató: Magyarországra költözhet a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójának európai fejlesztőközpontja

A BYD a közelmúltban elsősorban az új, Szegeden épülő létesítménye miatt került be a hírekbe: a gyár a tervek szerint még idén megnyitja kapuit.

A Magyar Nemzet információi szerint

Orbán Viktor a délutáni órákban egyeztet Wang Chuanfu-val, a BYD alapítójával és elnökével, aki tegnap éjjel Magyarországra érkezett.

Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója tegnap már a reptéren fogadta a BYD vezérét – írta a lap.

Mindeközben a hazai sajtóban arról is információk jelentek meg az utóbbi órákban, hogy

csütörtök délután akár hivatalossá is válhat, hogy Magyarországra költözik a BYD európai fejlesztőközpontja.

A BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li már április elején is erről beszélt egy háttérbeszélgetésen – írta az Economx. A Magyar Közlönyben pedig már szerda este megjelent egy Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet, amely szerint a kormány stratégiai együttműködési megállapodást ír alá a BYD kínai anyacégével és magyarországi leányvállalataival (azt nem közölték a rendeletben, hogy ez a megállapodás pontosan mi mindenből áll).

A kínai gyárnak a közelmúltban újra kellett tervezni az európai üzletpolitikáját is. Emellett viszont arról is szóltak a hírek, hogy a meglévő két európai gyáruk mellett egy harmadikat is a kontinensre telepíthetnek a következő években (ezt a témát ebben a korábbi cikkünkben is érintettük).

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott Misszióvezetõi Értekezleten 2025. március 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.