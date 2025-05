Orbán Viktor bejelentette: Magyarországon lesz a világ egyik legnagyobb autógyárának európai fejlesztőközpontja

Magyarországon lesz a BYD kínai elektromos autógyár európai fejlesztőközpontja – jelentette be csütörtökön, egy budapesti sajtótájékoztatón Orbán Viktor. A magyar kormányfő Vang Csuan-fuval, a BYD alapítójával és elnök-vezérigazgatójával, valamint a kínai Kuangtung tartomány kormányzójával, Vang Vej-csonggal együtt tartott eseményen beszélt erről, részletezve azt is, hogy miért kiemelten fontos ez a beruházás.

Cikkünk frissült!

Mint előzőleg írtuk, Orbán Viktor már utalt arra, hogy egy nagy bejelentést tesz csütörtök délután, és a sajtóban megjelent hírekből következtetni lehetett arra, hogy a BYD európai fejlesztőközpontját érinti ezt.

A kormányfő sajtótájékoztatójának elején bejelentették: a fejlesztőközpont létesítéséről szóló stratégiai együttműködési megállapodás Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írja alá nemrég Stella Livel, a BYD ügyvezető alelnökével (az aláírás helyben meg is történt, némi taps kíséretében).

A felszólalók sorát ezt követően Vang Csuan-fu nyitotta, aki arról beszélt, hogy a mostani megállapodás egy nagy lépés a BYD-nak is. A BYD szerencsésnek mondhatja magát, hogy részt vehet a magyar gazdasági fejlődésben – hangsúlyozta a vállalat elnök-vezérigazgatója.

Az, hogy az európai fejlesztőközpontjukat Magyarországra helyezik, 2000 új munkahelyet hozhat létre

– tette hozzá, miközben hangsúlyozta a kínai-magyar gazdasági együttműködés sikerességét is.

Vang Vej-csong, a 100 millió lakossal rendelkező Kuangtung tartomány kormányzója eközben arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt Magyarország és Kuangtung közötti kereskedelem: mára a teljes magyar-kínai kereskedelem 10 százalékát ez teszi ki. Hozzátette: az európai központ elősegíti majd a zöldebb közlekedést az európai lakosság számára és tovább mélyíti a gazdasági kapcsolatot Magyarország és Kína között.

Orbán Viktor: a BYD most egy új korszakot nyit Magyarországon

Orbán Viktor felidézte, hogy két évvel ezelőtt, 2023-ban személyesen is járt a BYD kínai központjában, és azóta is sokat dolgoztak az együttműködésen. Köszönetet mondott kínai vendégeinek a partnerségért, majd kijelentette, hogy

a mostani megállapodás azt jelenti Magyarország számára, hogy a jövő autóit is itt fogják gyártani.

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország 1990-ben sikeresen kapcsolódott be a nemzetközi autógyártásba – de, mint mondta, most egy korszakváltás zajlik, ami azt jelenti, hogy a magyar iparnak az elektromos autók gyártásába is be kell kapcsolódnia.

Ebbe az új korszakba csak Kína segítségével tudunk belépni, „hogyha van kínai-magyar stratégiai együttműködés, mert ebben az iparágban Kínáé a vezető technológia”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy most éljük a 76 éve tartó magyar-kínai kapcsolatok legintenzívebb időszakát, példaként hozva fel az Egy övezet – Egy út programhoz való csatlakozás, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök tavalyi látogatását. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország a nyugati és keleti országok közti „találkozóponttá” szeretne válni.

Mint fogalmazott, a kínai beruházások a magyar gazdaság növekedés „egyik fontos, sőt, nélkülözhetetlen motorjává váltak”. E ponton megemlítette a Budapest-Belgrád vasútvonal elindítását, a V0-ás vasúti körgyűrű építését, valamint a Szerbia és Magyarország közti kőolajvezeték építését, amelyekben Kína szintén szerepet játszik.

Utalt arra is, hogy Magyarország mindig is ellenezte az Európai Unión belül a Kínával szembeni vámokat, és most is azt sürgetik a kormány részéről, hogy ezeket a vámokat oldják fel.

„Meggyőződésünk, hogy Európa jövőre nem a szembenállásban, hanem a partnerségben van” – mondta Orbán Viktor, majd ezután beszélt arról, hogy a gyárak mellett vállalati fejlesztőközpontokat, illetve kutatóközpontokat is szeretnének Magyarországra hozni, ebben a sorrendben.

„Ezért van nagy jelentősége ennek a mai találkozónak és megállapodásnak, mert most a BYD egy új korszakot nyit. A fejlesztőközpontját is idehozza Magyarországra. Nemcsak egy gyárat épít, hanem idehozza a fejlesztőközpontját. Ez pedig azt mutatja, hogy a terv, a mi nagy tervünk működik”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd utalt arra, hogy a BYD előtt számos másik jelentős nemzetközi nagyvállalat is Magyarországra hozta a fejlesztőközpontját. „De most a BYD egy minőségi ugrást jelent” – tette hozzá, utalva arra, hogy többnyire magasan képzett munkavállalók fognak náluk dolgozni.

„Biztos vagyok benne, hogy a BYD után újabb szereplők is érkeznek majd”

– zárta mondandóját Orbán Viktor.

A sajtótájékoztató alább megtekinthető:

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher.