A Lidl is beszáll a háztartási termékek árcsökkentésébe, már csütörtöktől mérséklik az árakat

A Lidl csütörtöktől önként mérsékli több szépségápolási termék és vegyi áru árát, reagálva arra, hogy a kormány árcsökkentést vezetett be ezeknél a termékeknél a drogériákkal szemben. Utóbbiak esetében a szabályozás pár nappal később, a jövő héten lép hatályba.

A heti akciók mellett tovább folytatja árcsökkentési kampányát a Lidl. Árrésstopot vezet be a piperecikkere is – számolt be a Világgazdaság. A cég közleménye szerint az a céljuk, hogy a vásárlók a teljes nagybevásárlást továbbra is egy helyen intézhessék.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt

a kormány maximálisan 15 százalékban határozta meg a piperecikkek árrését.

Az intézkedés május 19-től augusztus 31-ig tart, aztán meghosszabbíthatják.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint az intézkedés eredményeként

16-18 százalék körüli árcsökkenés várható a megjelölt termékkategóriáknál.

A miniszter kiemelte, hogy a bővítés csak az olyan háztartási cikkeket árusító boltokra fog vonatkozni, mint a DM, a Rossmann vagy a Müller, mivel ők adják el a háztartási cikkek több mint 40 százalékát, vagyis ennyi a piaci részesedésük.

Az árrésstop kiterjesztése után a Rossmann közölte, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az árrésstopos termékekre, a vásárlók legfeljebb öt darabot vehetnek ezekből az árukból, és ezekre a kedvezményre jogosító kuponokat sem lehet majd érvényesíteni.

A Lidl első kiskereskedelmi egységként jelezte, hogy a heti akciók mellett tovább folytatja árcsökkentési kampányát, így az élelmiszerek után most a drogériás termékek árát mérsékli. Május 15-től tucatnyi árucikket, köztük

mosószereket, samponokat, tusfürdőket és különféle tisztítószereket minimum 20 százalékkal olcsóbban lehet majd a Lidlben megvásárolni.

„Az év eleje óta számos élelmiszer ára mérséklődött, most pedig több szépségápolási termékkel és vegyi áruval folytatjuk a sort, így nem csak pénzt, hanem időt és energiát is spórolhatnak a Lidl áruházakban vásárlók” – mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Kiemelt kép: A Lidl kereskedelmi áruházlánc üzlete a Rákóczi út 48–50. szám alatti árkádsoron (Fotó: MTVA/Róka László)