Vécépapír, pelenka, tusfürdő – újabb árcsökkentések jönnek a magyar boltokban, itt a teljes lista

Az Index birtokába jutott annak a 30 háztartási terméktípusnak a listája, amelyeknél az élelmiszerekéhez hasonló árrésstopot vezet be a kormányzat. A portál szerint május közepén már életbe is lép az árcsökkentés, amelyet hivatalosan csütörtökön, a Kormányinfón jelentenek majd be.