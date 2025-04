Több milliárd forintos pénzügyi visszaélés került az MNB látókörébe, azonnali döntést hoztak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ideiglenes intézkedésként, vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta egy magánszemélynek, hogy a jegybank engedélye nélkül betétet gyűjtsön vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogadjon el fogyasztóktól – közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a jegybank piacfelügyeleti eljárást folytat annak megállapítására, hogy az ügyben érintett magánszemély végez-e, végzett-e jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. A vizsgálatban eddig gyűjtött adatok alapján

a magánszemély több száz befektetőtől vehetett át kamatígérettel „kölcsönügyletek” keretében pénzeket, amelyek együttes összege több milliárdos nagyságrendű lehet.

Az illető saját belátása szerint rugalmasan kezelhette a kapott összegeket, azokkal kriptotőzsdéken kereskedhetett, az elért hozamból pedig sikerdíj cím alatt részesedhetett. Kiemelték, hogy a magánszemély tevékenysége kapcsán

nem rendelkezik az MNB betét vagy más visszafizetendő pénzeszköz gyűjtésére irányuló felügyeleti engedélyével, üzleti megbízhatóságára és a fogyasztók védelmére semmilyen garancia sem létezett.

Az MNB a beszerzett adatok, bizonyítékok alapján – a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, illetve a befektetők érdekeinek védelme érdekében – vizsgálatának lezárásig így az azonnali tiltás mellett döntött. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az MNB azonnali intézkedése nem érinti a magánszemély polgári jogi kötelezettségét az ügyfélpénzek visszafizetésére. Hozzáfűzték: ha a magánszemély folytatná a most megtiltott tevékenységét (illetve azt a továbbiakban is hirdetné), az MNB azt rosszhiszeműsége bizonyítékaként – ezáltal súlyosító körülményként – értékelheti.

Az MNB az ügyfeleknek azt javasolja, egy-egy pénzügyi szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig ellenőrizzék, hogy az adott intézmény vagy magánszemély rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval és ezáltal szerepel-e az MNB piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában, illetve a jogosulatlan piaci szereplőket bemutató figyelmeztetések menüpontban. Mindezek a jegybank honlapján az mnb.hu oldalon érhetőek el.

Kiemelt kép: Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond, miután jelképesen elhelyezte kézjegyét a forintbankjegyen az MNB budapesti székházában 2025. március 12-én. A mindenkori jegybankelnöknek a hivatalbalépése utáni egyik első feladata, hogy az aláírása megjelenjen a továbbiakban kinyomtatott bankjegyeken. MTI/Máthé Zoltán.