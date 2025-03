Fordulat a gazdaságban: Nagy Márton módosította az idei növekedéssel kapcsolatos előrejelzést

A kormány az idei évre vonatkozóan módosította a gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzését. A korábbi 3,4 helyett 2,5 százalékos növekedést vár a kabinet 2025-ben – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Ugyanakkor a tárcavezető szerint gyorsuló dinamikát láthatunk majd a növekedésben. Továbbá arra is emlékeztetett, a nyugdíjprémiumot idén is kifizeti a kormány, valamint kiemelte: nagyon nagy esélye van a banki szolgáltatásoknál is egy árrésstop bevezetésének.

„Továbbra is azt látjuk, hogy a GDP-növekedés mögött a fogyasztás a legerősebb" – jelentette ki hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón. A miniszter tájékoztatása szerint az idei évre már nem 3,4, hanem csak 2,5 százalékos növekedést vár a kabinet. Ez szinte megegyezik a Magyar Nemzeti Bank prognózisával (2,4 százalék), az infláció tekintetében pedig a kormány 4,5 százalékkal tervez, a jegybank 4,8-del – számolt be az Index. Nagy Márton kiemelte, hogy elkezdték a 2026-os költségvetés elkészítését, ami nyárra el is készülhet. Ehhez új makrogazdasági előterjesztést készített az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), amelyet elfogadott a kormány. Az idei év harmadik negyedévében már 3 százalék fölötti GDP-növekedés várható Nagy Márton szerint, aki azt is hozzátette, hogy a negyedik negyedévben már 4 százalékos is lehet a növekedés. „Tehát gyorsuló dinamikát láthatunk majd a növekedésben" – fogalmazott Nagy Márton. „Fokozatos dinamizálódhat a lakosság fogyasztása. Az infláció közellenség" – mondta Nagy Márton, és emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjprémiumot idén is kifizeti a kormány. A tárcavezető nem sokkal később arról is beszélt, hogy az élelmiszerinfláció, valamint a bankolást és a telekommunikációs szolgáltatásokat érintő infláció a legfontosabb most a kormány szerint. E ponton azt is közölte: nagyon nagy az esélye annak, hogy a banki szolgáltatásoknál is bevezetnek egy árréstopot a későbbiekben. Továbbá arról is beszélt, hogy már a hazai távközlési szolgáltatókkal is jelezték, hogy önkéntes árcsökkentést várnak el tőlük. Közlése szerint szerdán fog tárgyalni a távközlési szektor vezetőivel. Az élelmiszer-árrésstop miatt 884 termék ára csökkent a kormány számítása szerint, az online árfigyelővel azonban ezt mindenki nyomon követheti – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy a kormány az idei évre 4 százalékos reálbér-növekedést vár, a versenyszférában pedig az egymillió forintos átlagkereset 2028 decemberére valósulhat meg. Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)