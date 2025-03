Nagy Márton közölte: megszerezte a pénzt a Budapest–Belgrád vasútvonal újabb szakaszához

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy Gong Taóval, Kína budapesti nagykövetével „leütötték” a Budapest–Belgrád vasútvonal északi szakaszának finanszírozását.

„Budapest–Belgrád vasút északi szakaszának finanszírozása leütve! ”– írta szerdai Facebook-posztjában Nagy Márton. A bejegyzésben azt is kifejtette, hogy

eredményesen tárgyalt a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetével.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még tavaly ősszel számolt be egy fontos mérföldkőről a vasútvonal építésével összefüggésben: akkor arról beszélt, hogy az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyílt vonali vágányépítési munkálatai lezárultak, s így a 2025 végére elkészülhetnek a magyarországi munkálatok.

Kína a Budapest–Belgrád vasútvonal mellett más beruházásokkal összefüggésben is együttműködik a magyar kormánnyal – többek közt tervben van egy kínai légikikötő létrehozása is a Liszt Ferenc repülőtéren. Ez utóbbiról szintén Nagy Márton tárgyalt tavaly ősszel Kínában, miközben aláírt egy együttműködési megállapodást is.

Kiemelt kép: Facebook/Nagy Márton