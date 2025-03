Kiderült, mennyibe fog kerülni a tojás húsvétkor – az egekbe szökhetne az ára a kormány intézkedése nélkül

Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője közölte, hogy a nemrég bevezetett árrésstop hatását figyelembe véve milyen áron lehet majd hozzájutni a tojáshoz a húsvéti ünnepek előtt. A számokból kiderült, hogy a tojás így sem lesz igazán olcsó – noha évekkel ezelőtti árszinten lehet majd hozzájutni –, a kormányzati intézkedés nélkül viszont példátlan magasságokba emelkedhetne az ára a jövőben egy olyan uniós jogszabály miatt, amelyet előbb-utóbb várhatóan be fognak vezetni.

Húsvétkor várhatóan a most is tapasztalható, 85 és 90 forint közötti fogyasztói átlagáron lehet majd hozzájutni a tojáshoz. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók körülbelül a két évvel ezelőtti árszinten juthatnak hozzá az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – közölte Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője az Agroinform gazdasági portál szerint.

A szakértő kifejtette: „Az árrésstop a tojás bolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A most beállt átlagár a növekvő kereslet hatására tovább emelkedhetne a csúcsszezonhoz közeledve, hiszen a beszállítói árakat nem fagyasztották be, így azok emelésével automatikusan nőhet a fogyasztói ár is.”

„Ám a piaci folyamatok most arra utalnak, hogy a következő hetekben nem lesz számottevő árváltozás.”

– tette hozzá Héjja Csaba a tojás árával kapcsolatban.

Friss tojás egy élelmiszerboltban 2025.03.12-én. Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula.

Az Agroinform cikkében arra is, hogy húsvét környékén megnövekvő kereslet ellenére sem várható ellátási probléma, a hazai termelők idén is képesek lesznek ellátni az igények mintegy háromnegyedét – a fennmaradó részt pedig a kereskedelem az ilyenkor szokásos módon, importból egészíti majd ki.

Helyi szinten véletlenszerűen előállhat napi szintű tojáshiány, így aki biztosra akar menni, akár már most nyugodtan bevásárolhat húsvétra, mivel megfelelő tárolási körülmények mellett 28 napos szavatossággal rendelkezik – tették hozzá.

A KSH adatai szerint Magyarországon 2023-ban 2,4 milliárd darab tojást termeltek, az egy főre jutó éves tojásfogyasztás pedig átlagosan 233 darab volt. A tojás mára sikeresen beépült az egészségtudatos táplálkozási trendekbe, ami stabil keresletet biztosít a termék iránt, és Európán belül a magyar tojástermelés alapvetően versenyképesnek tekinthető, a hazai költségszint nagyjából a lengyellel megegyező.

50-100 százalékos áremelkedés sincs kizárva a tojásnál, ha életbe lép egy új uniós tiltás

Héjja Csaba ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy előbb-utóbb be fogják vezetni a ketreces állattartás európai uniós tiltását, ami szintén jelentős változtatásokat tesz majd szükségessé ebben az ágazatban. Mint kifejtette, ma jellemzően (80 százalék feletti arányban) a feljavított ketreces tartást alkalmazzák a telepeken, de a most induló állattartótelep-fejlesztési pályázatok során az új kapacitások létrehozásakor várhatóan már a technológiacserében gondolkodnak majd a támogatásokat elnyerő gazdálkodók.

Piaci becslések szerint a ketreces tartás gyors ütemben történő betiltása a jelenlegi tojásárak legalább 50–100 százalékos emelkedésével járna.

„Termelői szinten a profittermelést jelentősebb mértékben tudja befolyásolni a madárinfluenza. Abban az esetben, ha az állományt fertőzés éri, akár egy teljes év is kieshet a termelésből. Magyarországon a tojóállomány nagy része Bács-Kiskun vármegyére koncentrálódik, ami ebből a szempontból veszélyeztetettebb körzetnek számít a magas telepszám és állománysűrűség miatt” – tette még hozzá Héjja Csaba.

Kiemelt kép: Budapest, 2023. július 15. Gazdag árukínálat tálcára rakott tojásból a Kossuth téri piacon (Kispesti piac). Forrás: MTVA/Bizományosi: Róka László .