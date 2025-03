Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: a 30 év alatti egygyermekes édesanyák is szja-mentességet kapnak

Orbán Viktor szerdán bejelentette: nemcsak a kétgyermekes és háromgyermekes édesanyák, hanem az egy gyermeket nevelők esetében is elkezdik bevezetni az szja-mentességet 2026-tól. A miniszterelnök szerint 2026 január 1-jén a 30 évnél fiatalabbak részesülnek a kedvezményben. A bejelentés abból a szempontból váratlan, hogy a kormányfő eddig csak a két- és háromgyermekes édesanyáknál helyezte ezt kilátásba.

Cikkünk frissült!

Szerdán összeült a kormány, és Orbán Viktor már az ülés előtt azt ígérte, hogy további részleteket árul el az elhangzottakról.

A kormányfő szerda délután fel is töltött egy videót, amelyben azt mondta: a mostani kormányülésen tucatnyi ügy szerepelt,

de a legfontosabb az, hogy döntöttek arról: 2026. január 1-től kezdve a 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót.

A Facebookra feltöltött videóban arról is megkérdezték Orbán Viktort: azt várják-e a lépéstől, hogy több gyermek születik majd. A kormányfő erre azt válaszolta: „Reméljük, hogy több gyermek születik”, de a kormánynak van egy ennél talán közérthetőbb célja is. Mint mondta, azt szeretnék, hogy azok az édesanyák, akik legalább egy gyermeket vállaltak, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe azoknál, akik egyáltalán nem vállalnak gyermeket.

A részleteket valószínűleg csütörtökön ismertetik a lakossággal, ugyanis délelőtt 10 órától Kormányinfót is tartanak – ráadásul nem a szokványos helyszínen.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő most nem Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtóterméből, hanem egyenesen a miniszterelnök hivatalából, a Karmelita kolostorból fognak bejelentkezni. A sajtótájékoztatót, mint eddig is, az M1-en is követni lehet majd, és a hirado.hu-n is be fogunk számolni a bejelentésekről.

Mint előzőleg írtuk, a kormány két hete még a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességéről döntött, amellyel kapcsolatban azt is vázolták, hogy milyen ütemben fogják ezt bevezetni.

Arról, hogy milyen hatása lehet a két- és háromgyermekeset érintő lépésnek, ebben a cikkünkben írtunk részletesen nemrég.

Az egyik miniszter a napokban már jelezte, hogy jöhet egy ilyen lépés

Bár, mint említettük, Orbán Viktor eddig nem beszélt az egygyermekes édesanyák adómentességéről, az egyik minisztere már utalt arra, hogy erről is születhet döntés. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nőnap alkalmából egy Facebook-posztban jelezte, hogy be fogják vezetni a 30 év alatti édesanyák esetében is a teljes jövedelemre igénybe vehető szja-mentességet.

A miniszter egyrészt emlékeztetett: a kabinet két évvel ezelőtt már döntött arról, hogy a 30 év alatti édesanyák az átlagbérükig bezárólag mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól – ami azt jelentette, hogy 25 ezer nő kaphatott átlagosan 55 ezer forintos kedvezményt.

„Hamarosan az Országgyűlés elé terjesztjük azt a törvényjavaslatot, amely 2026. január elsejétől az átlagbérre való kötöttséget megszünteti, és a teljes jövedelmükre szja-mentesek lesznek a 30 év alatti édesanyák” – tette hozzá Hankó Balázs. A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy 55 ezer forintról több mint 100 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető szja-mentesség összege.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)