Megjelent a rendelet: itt vannak az élelmiszerek árcsökkentésének részletei

A Magyar Közlöny kedd este kiadott számában megjelent Orbán Viktor miniszterelnök rendelete arról az 30 élelmiszertípusról, amelyeknél a kereskedőknek csökkenteniük kell a hasznot, és ezáltal a termékek bolti árát is. Mint kiderült, a rendelkezés jövő hét hétfőn, március 17-én lép hatályba, és többek közt arról is írtak benne, hogy milyen büntetést kaphatnak azok az élelmiszerláncok, amelyek nem tartják be az előírást.