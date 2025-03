Fordulat állt be a magyar gazdaságban a KSH legfrissebb adatai szerint

2025. januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 4,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,9 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A friss számokat a Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium is kommentálta egy közleményben.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,2 százalékkal haladta meg az előző havit – írja az MTI a KSH közlemény alapján (mindez azért is jelentős, mert a visszaeső fogyasztás volt az utóbbi időben a magyar gazdaság egyik gyengepontja):

2025. januárban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az

élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalmának 4,7 százalékos emelkedésén belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,1, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,2 százalékkal növekedett.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának összetevői közül a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 9,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,8, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,7, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,7, a használtcikk-üzletekben 2,9, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt a forgalom.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 3,9 százalékkal emelkedett. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek eladásai 19 százalékkal nőttek.

Januárban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1477 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

Nemzetgazdasági Minisztérium: repülőrajtot vett januárban a kiskereskedelemi forgalom

Az NGM kiemelte: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, így a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal többet is tudjanak fogyasztani. Ehhez járul hozzá a teljes foglalkoztatottság, és a

16 hónapja tartó, legutóbb 6,1 százalékot kitevő reálbéremelkedés is, amelynek hatására folyamatosan erősödik a lakosság bizalma.

A kormány elkötelezett abban, hogy megvédje a magyar családokat és nyugdíjasokat az árak elfogadhatatlan mértékű emelésétől, ezért határozottan fellép az árnövelőkkel szemben. A megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében továbbra is működteti az online árfigyelő rendszert, amely korábban már hatékony eszközként bizonyult a túlzott élelmiszeráremeléssel szemben emlékeztetett az NGM.

Ismét kilátásba helyezték, hogy a nyomon követett termékek köre 100 kategóriára bővülhet, és olyan alapvető élelmiszerek is szerepelnek majd rajta, mint a hal, kávé, tea, rizs, tejszín, marhahús, zsemle és kakaópor.

Külön kitértek arra is, hogy a nyugdíjasok támogatására a kormány egyedülálló áfavisszatérítési rendszert vezet be, amelynek során az alapvető élelmiszerek – köztük a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek – áfáját a nyugdíjasok visszakapják egy külön erre a célra kialakított kártya segítségével. Az intézkedés több mint 2-2,5 millió nyugdíjas számára nyújthat érdemi anyagi segítséget, és hozzájárulhat a fogyasztás további bővüléséhez is.

Végül ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium elvárja a kiskereskedelmi láncoktól, hogy önkéntesen csökkentsék áraikat.

A tárca elvárása, hogy a kiskereskedelmi láncok jövő hét elejére jelezzék szándékaikat. Amennyiben az önkéntes árkorlátozás nem eredményezi az árak érezhető csökkenését, úgy a Nemzetgazdasági Minisztérium kész hatósági eszközökkel beavatkozni az árnövelőkkel szemben.

A friss adatokról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt egy csütörtök reggeli Reels-videóban a Facebookon.