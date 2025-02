Nagy Márton bejelentette: A magyar gazdaság fordulatot vett

A magyar gazdaság fordulatot vett – hangsúlyozta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a március 3-án útjára induló tizenegyedik PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét ünnepélyes megnyitóján, Budapesten.

Az eredmények között sorolta fel a munkanélküliségi ráta alacsony szintjét, a foglalkoztatottság alakulását, hozzátéve, hogy jelenleg 4,7 millió ember dolgozik. A minimálbér erős konvergencia alatt van, a reálbérek nőnek, ugyanakkor a családok pénzügyi helyzetét tovább kell javítani – jegyezte meg.

A fogyasztás bővül; a turizmus eredményei újabb csúcsokra nőnek és a lakossági hitelpiac is bővült, a lakáshitelek és a személyi hitelek piaca is. A lakáspiac tavaly 40 százalékkal nőtt, és januárban is jelentős bővülést mutat, az autópiacot kétszámjegyű növekedés jellemzi – sorolta a miniszter.

Az építőipar termelése egyelőre még alacsony, de a rendelésállománya azt mutatja, hogy jelentős felfutás várható főleg a lakásépítés, a logisztika és ipari parkok területén – fűzte hozzá.

A gazdasági növekedést segíti a korábban meghirdetett 21 pontos akcióterv is,

köztük a bérkonvergencia, a lakhatás segítése, a kkv-k méretének duplázása, a Demján Sándor Program.

Ezekhez a hétvégén érkezett további három terület, a 100 új gyár program és az élelmiszerinfláció elleni küzdelem mellett folytatódik az adócsökkentés: a 4 gyermekes anyák után a 3 és a 2 gyermekesek számára is megnyílik az szja-mentesség lehetősége, a 3 gyermekeseknél egy lépésben, a 2 gyermekeseknél négy év alatt fokozatosan valósul meg -ismertette a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton a megnyitón kitért arra, hogy 2025-ben az állam 1700 milliárd forint kamatot fizet a lakossági állampapírok után. Magyarországon 14 ezer milliárd forint lakossági állampapírállomány van, ez átlagosan 12 százalékos kamatot jelent. Soha ennyi kamatot nem fizetettek ki lakossági állampapír után ilyen rövid idő alatt – mondta.

A lakosság pénzügyi tudatosságának javulását mutatja, hogy a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2010-hez képest ötszörösére nőtt, jelenleg a bruttó vagyon 110 ezer milliárd forint, ami a GDP 136,4 százaléka, messze az uniós átlag feletti – mondta Nagy Márton.

A megnyitón átadták a Pénziránytű Alapítvány Arany Fokozatú Jó Gyakorlat Díjat Varga-Poór Adrienn pedagógusnak, Fodorné Branstadter Ágnes pedagógusnak. A Magyar Bankszövetség Pénzügyi Kultúra Nagykövete elismerést vette át egyéni kategóriában Pintér Zoltán pedagógus, intézményi kategóriában az elismerést a Magyar Államkincstár, valamint a Pénzmúzeum érdemelte ki. A Junior Achievement Magyarország és a Nemzetgazdasági Minisztérium oklevelét Kretz Ádám, az NGM vállalkozásfejlesztési főosztályának munkatársa vette át.

A pénzügyi kultúra fejlesztésének legszélesebb kört mozgósító eseménysorozatát a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahétet 2025. március 3-7. között 11. alkalommal tartják, amely kilencedik éve a tanév rendjébe illeszkedő témahét is.

Az idén az eddigi jelentkezések alapján 1300 iskola mintegy 200 ezer diákját éri el a rendezvény. Az idei témahét fókuszában a befektetések, a kiberbiztonság és a tudatos vállalkozás áll. A pénzügyi tananyagokat a Pénziránytű Alapítvány fejleszti a kezdetek óta, a vállalkozási tananyagokat a Junior Achievement Magyarország Alapítvány készíti.

A 11. PÉNZ7 megvalósításában a Belügyminisztérium projektgazdaként, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány együttműködő szakmai partnerként vesz részt. Tavaly Magyarországon 1290 iskola több mint 203 ezer diákja vett részt a PÉNZ7 rendezvényen, így az elmúlt tíz évben már több mint 1,7 millió magyar diák pénzügyi tudatosságát fejlesztették a pénzügyi és vállalkozói témahetek.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a tizenegyedik PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét ünnepélyes megnyitóján a budapesti Haris Parkban (Fotó: MTI/Kovács Attila)