A közgazdász szerint a magyar gazdaság idén felszálló ágba kerül

A személyijövedelemadó-mentesség kiterjesztésével több pénz marad a vásárlóknál, ami úgy generál forgalomnövekedést, hogy közben nagyobb államkincstári bevételt is okoz – mondta a hirado.hu-nak Lentner Csaba közgazdászprofesszor, aki szerint az Orbán Viktor által bejelentett adócsökkentés nem apasztja, hanem dagasztja a költségvetést.

Minden idők legnagyobb arányú adócsökkentését jelentette be szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor. Eszerint adómentes lesz a csed és a gyed, a személyijövedelemadó-mentességet pedig most már a két- és háromgyermekes édesanyákra is kiterjesztik. A miniszterelnök továbbá arról is beszélt, hogy a nyugdíjasok számára egy bizonyos havi összegig visszatérítik a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfatartalmát, majd kitért a kormány inflációcsökkentő akciótervére is.

A magyar gazdaság 2025-ben már felszálló ágba kerül – mindezt Lentner Csaba mondta a hirado.hu-nak, akit arról kérdeztünk, hogy honnan, miből lesz minderre pénzügyi fedezet? A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdászprofesszora és a Széll Kálmán Állampénzügyi Kutatóműhely vezetője szerint kedvezőek a belföldi és külföldi tényezők, véget ért tehát az öt szűk esztendő. Mint fogalmazott: „Idén már a béke költségvetésével lehet számolni, így aztán a GDP is növekedésnek indul.” A miniszterelnök által bejelentett nagyarányú adókedvezmények kapcsán hangsúlyozta, hogy a személyijövedelemadó-mentesség kiterjesztésével több pénz marad a vásárlóknál, ami a belső körforgáson alapuló nemzetgazdasági modell szerint forgalomnövekedést generál, az pedig nagyobb államkincstári bevételt okoz. „Ez a fajta adócsökkentés tehát nem apasztja, hanem éppen ellenkezőleg, dagasztja a költségvetési bevételt” – mondta.

A közgazdászprofesszor szerint a kormány elsődleges célja, hogy a közjót emelje, a családvédelmi kiadások tehát úgy szolgálják a társadalmi célokat, hogy közben általános életszínvonal-emelkedést is eredményeznek.

Arra is rákérdeztünk, hogy a magyar gazdaság állapotáról mást mond az ellenzék és mást Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Előbbi kitartóan azt ismételgeti, hogy bajban vagyunk, utóbbi azonban minduntalan arról beszél: az a magyar gazdaság valódi problémája, hogy az emberek a Covid-vírus óta kevesebbet vásárolnak, s ezért pörög lassabban a gazdasági spirál. Lentner Csaba ez utóbbival ért egyet. Mint fogalmazott: „Jók a gazdasági kilátások. Magyarországon fel sem merült, hogy befagyasszák a nyugdíjakat vagy a közalkalmazottak bérét. Ez a szomszédos Romániáról nem mondható el. De a rezsicsökkentés megszüntetésének gondolata sem merült fel.”

Arra a kérdésre, hogy technikailag hogyan kell elképzelni a nyugdíjasok számára a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek árából biztosított áfa-visszatérítés rendszerét, a közgazdászprofesszor azt válaszolta, hogy az inflációt leszorító kormányzati törekvés jegyében minden bizonnyal kapnak majd egy mágneskártyát, ami rögzíti a kedvezményezett személyes adatait. Ez alapján tudják az adott hónap egyenlegét – egy bizonyos felső plafon bevezetése mellett – a következő havi nyugdíjjal együtt kifizetni. Ennek kapcsán a közgazdászprofesszor azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja hatékonynak az általános forgalmi adó ellenzék által szorgalmazott csökkentését, ugyanis a kereskedők ezt könnyűszerrel a saját javukra fordíthatják. Az alacsonyabb áfa ellentételezése érdekében megemelik a nettó árat, így pedig a termékek végső fogyasztói ára nem változik. Kijelentette: „Az ötlet az inflációt nem csökkenti, a költségvetési bevételeket azonban igen.”

A közgazdászprofesszor éppen ezért a nyugdíjasok számára most beharangozott rendszeren túl az ország élelmiszer-biztonságának növelését, vagyis a hazai tulajdonban lévő alapanyag-termelés és feldolgozókapacitás erősítését szorgalmazza. Ismeretes: a rendszerváltoztatást követő időszak privatizációs folyamata rendkívüli mértékben meggyengítette a hazai mezőgazdaságot és az agrár-feldolgozóipart. Lentner Csaba szerint a Demjén Sándor-program második szakaszában, de még az év vége előtt a mezőgazdasági feldolgozóipar újraépítését is meg kell kezdeni, mégpedig a száz új gyár létesítését célzó kormányzati akcióprogram keretében.

Kiemelt kép: Lentner Csaba (Fotó: hirado.hu)