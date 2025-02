Árverésre bocsátja az állam a magyar filmszinkron fellegvárát, a Mafilmet

A Mafilm Audio Kft.-ben eddig 41 százalékos tulajdonrésze volt a magyar államnak. Egy nemrég megjelent hirdetmény szerint ezt most árverésre bocsátják.

„A szinkront a Mafilm Audio Kft. készítette” – ezzel a mondattal szinte minden magyar találkozhatott az elmúlt évtizedekben. A Mafilm Audio Kft. rengeteg Magyarországon megjelent filmet szinkronizált, és a magyar államnak a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-n keresztül van 41 százalékos tulajdona a cégben. Ettől azonban most megválnak – derült ki egy hirdetményből, amelyet az Mfor.hu vett észre.

A 41 százalékos tulajdonrész eladásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-t bízták meg, az ő oldalukon jelent meg a hirdetmény.

A licitálás február 20-án kezdődik és február 25-ig tart, a kikiáltási ár pedig 825,5 millió forint.

Az Mfor szerint ez utóbbi elég jó árnak tűnik, mivel a Mafilm Audio Kft. stabilan nyereséges vállalat, és az utóbbi években mindig elértek legalább 40 millió forintnyi adózott eredményt.

A szinkronstúdió a Mafilm állami filmgyártó vállalat hangrészlegéből alakult át professzionális szinkronstúdióvá a 90-es években. Emiatt technikai felszereltsége sokáig kiemelkedő volt a magyar piacon, és a folyamatos beruházásoknak köszönhetően ma is vezetőnek tekinthető eszközparkját és infrastruktúráját tekintve.

A cég főtevekénysége most is a magas technikai és szakmai minőségű szinkronok gyártása.

A legtöbb, nagy nemzetközi filmstúdiók által készített mozifilmet jellemzően a Mafilmben szinkronizálják, emellett független stúdiók által gyártott filmekhez és sorozatokhoz is készítenek szinkront – olvasható a Hétfa Kutatóintézet, a Magyar szinkronipar működése című, 2019-ben készített elemzésében. Ebben az elemzésben arra is kitértek, hogy tulajdonosi szerkezetét tekintve a cég egyedülálló abban az értelemben, hogy 41,05 százalékát a magyar állam tulajdonolja, míg 40,38 százaléka magánszemélyek tulajdonában van (hangmérnökök, szinkronrendezők). A fennmaradó 18,75 százaléknak pedig egy nemzetközi iparági szereplő, a londoni Voice & Script International Limited nevű cég a tulajdonosa – emiatt a Mafilm Audio részese lehet akár a nemzetközi, régiós szintű tárgyalásoknak is. Kérdés, hogy az árverést követően miként fog átalakulni a vállalat tulajdonosi szerkezete.

Kiemelt kép: Középkori utcarészlet a Mafilm fóti telepén álló díszletvárosban. Itt forgatták többek között a Karácsonyi ének, a Pillars of the Earth, a Robin Hood, a Le a fejjel című filmeket is. Fót, 2010. augusztus 2 (Fotó: MTI/Kallos Bea)