Szijjártó Péter bejelentette, idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában

Idén ősszel megindul a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában, ami hatalmas lökést fog adni a magyar gazdaságnak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a BMW vezetőivel folytatott egyeztetését követően, hogy a német autóipari vállalat debreceni üzemének területén az összes szükséges épület megépült, és a gépek is megérkeztek, így minden akadály elhárult az elől, hogy az ősz folyamán a cég most először megkezdhesse a sorozatgyártását egy tisztán elektromos platformra épülő modelljének.

„Az egész BMW fókusza most minden túlzás nélkül Debrecenen van, hiszen a debreceni gyár sikere kritikus fontosságú az egész vállalatcsoport sikeressége szempontjából ebben a forradalmi autóipari időszakban, amikor gyakorlatilag minden arról szól, hogy az elektromos autózásra hogyan, milyen gyorsan tudnak átállni az egyes vállalatok” – szögezte le, miután Milan Nedeljkoviccsal, a cég igazgatótanácsának gyártásért felelős tagjával és Hans-Peter Kemser debreceni gyárigazgatóval tárgyalt.

„Tehát idén ősszel a sorozatgyártás megindul a BMW debreceni gyárában. Ez természetesen egy hatalmas lökést fog adni a magyar gazdaságnak, és hatalmas lökést ad Debrecennek és a térségnek”

– húzta alá.

Ennek kapcsán kitért a régió oktatási intézményeinek megújulására is, mondván, hogy „ott a világ szeme” a Debreceni Egyetemen és a helyi szakképzésen is, hogy a BMW számára a megfelelő munkaerőt biztosítani tudják. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a német vállalat már több mint kétezer embert foglalkoztat Magyarországon, és ahogy fut fel a termelés, az alkalmazotti létszám is úgy fog növekedni.

„A magyar kormány minden vállalását teljesítette, mindazok az infrastrukturális fejlesztések az energiaellátás, a közlekedés terén, amelyek szükségesek voltak a gyár beindításához, elvégzésre kerültek” – emelte ki.

Majd hozzátette, hogy ami folyamatban van még, az egy konténerterminál fejlesztése, de az szeptemberre az is készen lesz. Továbbá megjegyezte, hogy a debreceni repülőtérre is nagyobb forgalom fog hárulni várhatóan.

A miniszter tájékoztatása szerint érintették a nemzetközi környezetet is, és megállapították, hogy az Európai Unió számos olyan döntést hozott a közelmúltban, amelyek rombolták a kontinens autóiparának versenyképességét. Erre példaként említette a kínai elektromos autóiparral szemben kivetett vámokat, amelyek az európai gyártóknak is komoly nehézségeket, problémákat okoztak.

„Ezért Magyarország támogatja az autógyártó vállalatoknak azt a kezdeményezését, amely az Európai Bíróság előtt támadja meg az Európai Bizottságnak ezen vámkivetésekről szóló döntését” – erősítette meg.

Végül hangsúlyozta, hogy az új patrióta amerikai gazdaságpolitika teljesen új világgazdasági környezetet teremt, és ebben a helyzetben fontos lenne, hogy az EU vezetői „ne gyáva nyulakként viselkedjenek,

hanem valamifajta kezdeményezésekkel lépjenek elő, olyan kezdeményezésekkel, amelyek az európai gazdaság számára végre egyszer pozitívak lennének”.

„Magyarország és a BMW az elkövetkezendő időszakban is szorosan együttműködik minden olyan kérdésben, amelyek az európai autóipar versenyképességét érintik, hiszen Magyarország az európai autóipar egyik zászlóshajója, így a magyar gazdaság teljesítményét is nagymértékben meghatározza az autóipar teljesítménye” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)