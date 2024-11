Nem módosította az alapkamatot a monetáris tanács

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa nem változtatott keddi ülésén az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék, nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben csökkentette, 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

A keddi döntést követően kiadott közleményében a jegybank közölte:

a geopolitikai feszültségek, a változékony pénzpiaci folyamatok és az inflációs kilátásokat övező kockázatok a kamatcsökkentés további szüneteltetését indokolják.

A jegybank értékelése szerint a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés erősödése felfelé mutató kockázatot jelent a hazai inflációra. A globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpályáját továbbra is bizonytalanság övezi, a külső kamatkörnyezet a korábbi várakozásoknál lassabb ütemben mérséklődhet.

Megjegyezték:

az októberi infláció emelkedését az élelmiszerek és az üzemanyagok gyorsuló árdinamikája magyarázta, amit részben ellensúlyozott a piaci szolgáltatások historikus átlag alatti éves áremelkedése.

A monetáris tanács változatlanul kiemelten figyeli a szolgáltató szektor árazási döntéseit – írták. A vártnál mérsékeltebb októberi adat rövid távon alacsonyabb infláció irányába mutat, ugyanakkor az elmúlt hónapok árfolyamleértékelődése, valamint a jövedéki adórendszert érintő változások emelhetik az inflációt az év hátralévő részében és 2025-ben – tették hozzá.

A jegybank álláspontja szerint az inflációs várakozások horgonyzottsága, a pénzügyi piaci stabilitás fenntartása és a fegyelmezett monetáris politika elengedhetetlen ahhoz, hogy a fogyasztóiár-index a jövő évben tartósan visszatérjen a jegybanki célra.

Hangsúlyozták: a jegybank a jelenlegi gazdasági körülmények között az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud a leghatékonyabban hozzájárulni a gazdasági szereplők fokozott óvatosságának oldódásához, egyben a gazdasági növekedés újbóli beindulásához.

A szigorú monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, valamint az inflációs cél fenntartható eléréséhez – írták. A fiskális politika kapcsán megjegyezték, hogy a hiánycél eléréséhez az idei évhez hasonlóan a kiadások feletti kontroll fenntartása szükséges. Az MNB előrejelzése szerint a kamatkiadások nélkül számított elsődleges egyenleg a teljes horizonton egyensúly közelében lesz.

Jelezték: a monetáris transzmisszió hatékonyságának biztosítása érdekében a jegybank a naponta meghirdetésre kerülő egynapos FX-swap tenderek, illetve a heti rendszerességű diszkontkötvény aukciók mellett decemberben hosszabb futamidejű eszközök alkalmazásával is kész simítani a pénzügyi piaci folyamatokat.