Dömötör Csaba szerint óriási érvágás lenne a területalapú támogatások kivezetése

Óriási érvágás lenne a magyar mezőgazdaságnak a területalapú agrártámogatások kivezetése, hiszen évente körülbelül 550 milliárd forint ilyen támogatás érkezik 160 ezer gazdának az Európai Uniótól – erről Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A politikus emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízásából született egy stratégiai párbeszéd című állásfoglalás, ami összefoglalja a legfontosabb terveket, ezt szeretnék majd jogszabályba önteni, ha feláll az új bizottság. Az Európai Parlamentben elkezdődött a vita a 387 milliárd eurónyi támogatást érintő javaslatcsomagról.

Ebben a dokumentumban világosan szerepel, hogy ki akarják vezetni a területalapú agrártámogatásokat – mondta a képviselő, kifejtve, a rendszert úgy változtatnák meg, hogy a jövőben a gazdáknak csak kisebb csoportja kapna támogatást, de például az is szerepel az állásfoglalásban, hogy vissza kell fogni a húsfogyasztást, és Dömötör Csaba szerint nem biztos, hogy erről egyeztettek a gazdákkal.

A fideszes képviselő közölte, már most vannak nagy gazdaszervezetek, például Spanyolországban, akik azt mondják, ha kell, megint utcára vonulnak.

Ismertetése szerint Ursula von der Leyen a reformjavaslatokról szóló állásfoglalás elkészítésével egy német történészt bízott meg, „a bedolgozó szervezetek többsége pedig nem a gazdákat képviseli valójában, hanem más területeket”.

Dömötör Csaba az interjúban kitért rá, a jelenlegi tagországokban élő gazdáknak óriási versenyképességi hátrányt jelentene Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, mert annyi terület érkezne az unióba, mint a mostani termőterületek harmada.

„Ezt egyébként a mostani közös agrárpolitika költségvetési oldalról valóban nem bírná el, de én úgy vagyok vele, hogy először az európai gazdák érdekeit kellene nézni, utána kellene nézni a bővítés szempontjait. Most ez a sorrend teljesen megfordult” – fogalmazott a képviselő.

Mint mondta, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán úgy érvelt, az organikus gazdaságokat kellene támogatni az extenzív termelés helyett.

Dömötör Csaba hozzátette: „ez pontosan ugyanaz az érvelés, mint amivel a területalapú támogatásokat ki akarják vezetni, a Tisza párt tehát Ursula von der Leyen oldalára állt, szemben a magyar gazdák érdekével”.

A politikus úgy fogalmazott: „a Tisza Párt egyébként az Európai Parlamentben pár hét alatt is bizonyította, hogy a brüsszeli elit politikai ölelésének ára van. Interjúban is bevallották például, hogy a néppárti állásponthoz igazodni egyfajta kötelesség számukra. Így hát támogatniuk kell az újabb háborús csomagot, a bevándorláspolitikát, az energiatámogatások eltörlését – erről is beszéltek -, és ezek szerint az agrártámogatások leépítését is.”

Dömötör Csaba hozzáfűzte: valójában nincs ebben semmi új, mert Magyar Péter a Momentum legrosszabb hagyományait folytatja, annyi csak a különbség, hogy a momentumosok nem fotóztatták magukat ennyiszer ennyi szögből, minden más ugyanaz.

A politikus hangsúlyozta: nagyon kemény viták jönnek, a tét több ezer milliárd forint, nagyon nem mindegy, mi lesz ennek a vitának a végkimenetele, „mi ott leszünk a tárgyalóasztaloknál”.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)