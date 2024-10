Jövőre az önkéntes pénztári megtakarításokat fel lehet használni lakáscélokra

Egyedi lehetőségként 2025-ben a lakáscélok megvalósítására – vásárlásra, felújításra, régebben felvett lakáshitel visszatörlesztésére, új lakás vásárlásánál az önerőre – fel lehet majd használni az önkéntes pénztárakban összegyűjtött megtakarítások teljes összegét – mondta az M1-en szerdán a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) miniszteri biztosa, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg a tervezet társadalmi egyeztetése zajlik.

Kovács Zsolt kiemelte, a „hosszú távú öngondoskodás sokszor a lakásban testesül meg”, ezért fontos része a javaslatcsomagnak, hogy családon belül ezeket a megtakarításokat a hozzátartozók javára is át lehet irányítani. Mivel egymillió pénztártag van az önkéntes pénztárakban, így az ő családtagjaikkal együtt, ez az intézkedés több millió embert érint.

Arra is kitért, hogy például az önkéntes nyugdíjpénztárak már több mint 30 évesek, így vannak olyan tagok, akik már 30 éve takarítanak meg rendszeresen és vannak olyanok is, akik korábban megtakarítottak, de az utóbbi időben már nem fizetnek be, de még mindig pénztártagok.

Ha megpróbálnák meghatározni a rendelkezésre álló összeget, akkor biztosan találnának olyan pénztártagot, akinek csak pár százezer és találnának olyat is, akinek több 10 millió forint van a pénztári számláján – ismertette az NGM miniszteri biztosa.

Kovács Zsolt közölte, jelenleg az önkéntes pénztárakban több mint 2000 milliárd forint van, ha ennek néhány tíz százaléka megmozdulna, az már azt mutatná, hogy komoly sikere van az intézkedésnek.