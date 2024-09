A parlament gazdasági bizottsága elfogadta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága éves beszámolóját

A gazdasági bizottság szeptember 30-i ülésén elfogadta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 2023. évi beszámolóját. Az eseményen Nagy László, az SZTFH elnöke összefoglalta a szervezet elmúlt évi eredményeit, majd válaszolt a bizottsági tagok kérdéseire. Nagy László 2024. május 4-ével vette át az SZTFH irányítását, így elnökként most először számolt be a Gazdasági Bizottságnak az éves eredményekről.

Három éve a magyar fogyasztók és vállalkozások védelmében

Az SZTFH immár három éve látja el stratégiai feladatait a kiemelt ágazatok szabályozásában, különös figyelmet fordítva az energiaszuverenitás erősítésére és a magyar fogyasztók érdekeinek védelmére. Nagy László a beszédében hangsúlyozta, hogy az SZTFH célja egy stabil és kiszámítható szabályozási környezet biztosítása az olyan ágazatok számára, mint a szerencsejáték-szervezés, a dohány-kiskereskedelem, a bányászat, a földtani tevékenységek és a kiberbiztonság. Hozzátette, hogy az SZTFH új feladatként a vállalati fenntarthatósági beszámolási rendszer (ESG) felügyeletét is biztosítja.

Átláthatóság a szerencsejáték-szektorban

A szerencsejáték-szervezés szabályozása és átláthatóságának biztosítása 2023-ban is kiemelt feladat volt az SZTFH számára. Az SZTFH elnöke kiemelte, hogy az év során a munkatársai több mint 8000 ellenőrzést végeztek, és határozottan felléptek az illegális tevékenységek ellen. Emellett a pénzforgalmi blokkolási rendszer sikeres bevezetésével számos illegális tranzakciót sikerült megelőzniük.

A fiatalkorúak védelme a dohány-kiskereskedelemben

A dohány-kiskereskedelem terén az SZTFH 2023-ban is jelentős eredményeket ért el, közel 4000 ellenőrzést hajtott végre, melynek eredményeként 265,4 millió forint értékben szabtak ki bírságot, főként jogosulatlan kereskedelem és fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálása miatt. Nagy László hangsúlyozta, hogy a kiskorúak védelme prioritás az SZTFH számára, amelyre a 2024. január 1-jétől hatályba lépő szigorúbb szankciók is reflektálnak. Az elnök hozzátette, hogy a kiskorúak védelmét az online térben is biztosítani kell, hiszen az SZTFH tapasztalatai szerint az illegális Elf Bar-értékesítés egyre inkább az online platformokra tolódik át. Ennek megelőzése érdekében az SZTFH kiterjesztette a weboldalblokkolási tevékenységét is, így 2024-ben 96 webáruház honlapját blokkolták, és szeptember közepéig már 104 blokkolási eljárás indult.

A végrehajtói rendszer reformjában 2023 vízválasztó év volt

2023-ban az SZTFH jelentős reformokat valósított meg a végrehajtói szervezetrendszerben is, amelyek alapvető célja a rendszer átláthatóságának és hatékonyságának növelése volt. Dr. Nagy László kiemelte, hogy a megújulási folyamat részeként több törvénymódosítást is kezdeményeztek, amelynek eredményeképpen tavaly januártól már csak jogi diplomával lehet végrehajtói tevékenységet ellátni, a kinevezések egységesen 7 évre szólnak, továbbá a végrehajtók kötelesek évente erkölcsi bizonyítványt benyújtani. A kinevezés meghosszabbításának pedig szigorú feltételei vannak, a jogi végzettség mellett plusz továbbképzési kötelezettség is előírásra került mind a végrehajtók, mind a végrehajtó-helyettesek számára.

Fenntartható energia és geotermia: a jövő kulcsa

Az SZTFH elnöke hangsúlyozta, hogy az SZTFH kiemelt szerepet játszik Magyarország energiaszuverenitásának megerősítésében, különösen a geotermikus energia területén. A 2023-ban bevezetett új geotermikus szabályozásnak köszönhetően több mint 100 kutatási engedélykérelem került benyújtásra. A sikeres geotermikus beruházások jelentős mértékben hozzájárulhatnak a hazai gázfüggőség csökkentéséhez.

Elsők a szabályozásban

Az SZTFH a kiberbiztonság megteremtésére is kiemelt figyelmet fordít. Magyarország élenjáróként reagált a digitális biztonságunkat veszélyeztető kihívásokra, amikor is az Országgyűlés tavaly tavasszal elsőként fogadta el a kiberbiztonsági tanúsításról és felügyeletről szóló törvényt az uniós szabályozás hazai átültetése érdekében. Mind e jogszabály, mind pedig a végrehajtási rendelet a kiberbiztonsági tanúsítást végző szervezetekkel szemben szigorú követelményeket támaszt annak érdekében, hogy biztosítsa a tanúsítványok elfogadhatóságát az egész EU területén.

Innovációval a magyar vállalatok piaci pozíciójának erősítéséért

Nagy László a beszédénék végén szót ejtett az SZTFH legújabb területéről, az ESG-ről. Kifejtette, hogy az SZTFH az innovatív szabályozási tevékenysége keretében már az uniós irányelv elfogadása előtt megalkotta a saját ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) törvényét. Hazánk ez által nemcsak megfelel az EU elvárásainak, hanem úttörő szerepet is betölt. A törvény időben történő bevezetése versenyelőnyt biztosít a magyar vállalatoknak, mivel azok, amelyek már korán megfelelnek az ESG-követelményeknek, könnyebben hozzáférhetnek zöld befektetési forrásokhoz és előnyösebb pozícióba kerülhetnek az EU piacain. Magyarország ezzel nemcsak a fenntarthatósági célok elérésében mutat példát a régióban és az EU-ban, hanem növeli nemzetközi hírnevét is, erősítve szerepét a globális fenntarthatósági diskurzusban.

Az SZTFH nem pusztán szabályoz, hanem egyben őrködik is Magyarország jövője felett. Az ellátásbiztonság megerősítése, a fenntartható innováció támogatása és a fogyasztók érdekeinek védelme révén nemcsak a saját nemzedékünk számára teremtünk stabilitást, hanem gyermekeink, unokáink számára is.