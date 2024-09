Megkezdődött a Cupra Terramar sorozatgyártása az Audi győri gyárában

Michael Breme, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta, hogy mostantól a győri gyár az első, ahol egy „testvérmárka” járművét gyártják. Az új modell termelése hozzájárul a járműgyár magas kapacitáskihasználásához a következő öt évben – emelte ki.

Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja tájékoztatása szerint a Terramar ugyanazon a gyártási platformon készül, mint az Audi Q3.

Wayne Griffith, a Cupra vezérigazgatója elmondta, hogy

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség – HIPA vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta: a magyar járműgyártás közvetlenül 150 ezer embernek ad munkát, és a szektorban több mint hétszáz vállalat működik. A szektor erejét és innovációs képességét mutatja, hogy a termékek mintegy 90 százalékát exportálják. 2018 óta a világ autó exportjának 90 százalékát előállító 20 legnagyobb exportőr államokhoz tartozik Magyarország – mondta.

