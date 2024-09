Szijjártó Péter: A BMW hazánk és egyben a cégcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben

A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, ami ismét alátámasztja, hogy Magyarország a jövő zöld gazdaságának abszolút globális éllovasi pozíciójába került – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a BMW Manufacturing Hungary Kft. napelemparkjának alapkőletételén arról számolt be, hogy a 71 futballpályányi méretű fotovoltaikus rendszer a vállalatcsoporton belül a legnagyobb lesz, és egyben ez lesz Magyarország legnagyobb ipari naperőműve is.

„És ha jól értem, az E.ON sem épített még sokszor ekkora naperőműparkot, mint ami most itt létrejön. Két német vállalat és Debrecen, Magyarország együttműködése ismételten egy olyan teljesítményt állít elő, amely a Guinness Rekordok Könyvének a jövő évi kiadásában jogosan tarthat igényt a bekerülésre” – mondta.

Aláhúzta, hogy Magyarország a jövő zöld gazdaságának abszolút globális éllovasi pozíciójába került, ez pedig szavai szerint két főbb pilléren nyugszik: a közlekedés elektromos átállásán és az energiaelőállítás karbonmentessé tételén. „Ez két olyan terület, ahol Magyarország globális összehasonlításban is élen jár, és ezt, azt hiszem, hogy a legindokoltabb itt, Debrecenben elmondani” – fogalmazott.

„Ugyanis Magyarországon készítik Európa legmenőbb autóipari vállalatai az elektromos motorjaikat és autóikat. És itt, Magyarországon állítják elő a legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó vállalatok az elektromos akkumulátorokat, ami nélkül elektromos autó sincsen” – mutatott rá.

„Másrészt Magyarországon az ipar is egyre több naperőművet épít és használ. A BMW és Magyarország itt, Debrecenben együtt építi a modern, fenntartható és zöld jövőt” – szögezte le.

„Hiszen néhány hónap múlva itt gördülnek le először a BMW tisztán elektromos platformra épült autói a gyártószalagokról, és itt valósul meg a legnagyobb mértékben a napenergia bevonása a termelésbe, mivel az energiaigények több mint negyedét majd ez a naperőműpark fogja kiszolgálni” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Magyarország kormánya továbbra is minden szükséges döntést meg fog hozni annak érdekében, hogy a BMW majd úgy emlékezzen a Debrecen melletti döntésére, mint ami a vállalat történetének legjobb döntése volt.”

„Úgy igyekszünk irányítani döntéseinket, hogy abból mind a BMW, mind Magyarország, mind Debrecen és a debreceni emberek profitáljanak” – folytatta.

Majd rámutatott, hogy ezért is hozott a kormány döntést már körülbelül 400 milliárd forintnyi értékben infrastruktúra-fejlesztésekről, „Legyen szó a vasút- vagy az útfejlesztésekről, legyen szó a víziközművek modernizálásáról, ezért építettünk nemzetközi iskolát, ezért fejlesztjük az egyetemet, ezért fejlesztjük a szakképző centrumot is” – sorolta.

„A BMW és Debrecen együttműködése mára oda vezetett, hogy Debrecen a közép-európai régió egyik legfejlettebb városa.

Debrecen a közép-európai térségben az egyik legvonzóbb beruházási központ, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az új globális autóipar egyik európai központjává vált” – jelentette ki.

A miniszter kitért korunk súlyos globális kihívásaira is, amelyek Magyarországon is éreztetik hatásukat, azonban szerinte hazánk ennek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt években.

Kifejtette, hogy Magyarországon hamarosan mindhárom német prémium autómárka gyárral lesz jelen, miközben itt lesz a világ második legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó kapacitása is. Hozzátette, hogy az autóipar termelési értéke tavaly már 13 ezer milliárd forint felett volt, és hazánk immár hatodik éve a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozik.

Legalább ekkora eredménynek nevezte ugyanakkor, hogy mindezt a károsanyag-kibocsátás folyamatos csökkentése mellett sikerült elérni, ami a zöldenergia-kapacitások bővítése nyomán volt lehetséges.

A tájékoztatása szerint Magyarországon ma 278 ezer háztartási és közel 3500 ipari naperőmű működik. „Mi azt terveztük, hogy 2030-ra fogja elérni a magyarországi napenergia-kapacitás a 6000 megawattot. Ehhez képest most 6700 megawattnál tartunk” – tudatta.