A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa nem változtatott keddi ülésén az alapkamaton, amely így változatlanul 6,75 százalék, nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,75 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,75 százalék. A legutóbbi, júliusi ülésen a testület 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot 6,75 százalékra, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke a júliusi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón még egy-két kamatcsökkentést nevezett reálisnak az idén, az év végére 6,25-6,5 százalékos alapkamatot vár.