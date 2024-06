Orbán Viktor: Az idén és jövőre is nőni fog a gazdaságunk, de a háború nagy veszélyt jelent

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban tárgyalt Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnök-vezérigazgatójával – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A miniszterelnök kifejtette: érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet: barátság.

A magyar gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta: az idén és jövőre is nőni fog a gazdaságunk; a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és a magyar emberek is bíznak Magyarországban. Tehát optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, e tekintetben a helyzet nagyon nehéz, a háború ugyanis nemcsak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt.

A kiemelt képen: Orbán Viktor miniszterelnök és Toshihiro Suzuki, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnök-vezérigazgatója tárgyal a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)