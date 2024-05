Nagy Márton: A kormány elkötelezett a gazdaság újraindítása mellett

A kormány elkötelezett a gazdaság újraindítása mellett – mondta a nemzetgazdasági miniszter pénteken Hódmezővásárhelyen.

Nagy Márton a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági fórumán közölte, hogy a gazdasági növekedés idén várhatóan 2,5 százalék körül alakul, jövőre pedig 4,1 százalék lesz. Ez utóbbi feltétele, hogy befejeződjön a háború – jegyezte meg.

Kitért arra, hogy a háború az uniós költségvetésből több száz milliárd eurót vesz ki, ha véget érne, ezeket a forrásokat gazdaságfejlesztésre lehetne fordítani.

A miniszter elmondta, hogy az első negyedévben a magyar GDP 1,7 százalékkal nőtt éves alapon, ami meghaladja az uniós átlagot. Az emelkedés a lakossági fogyasztásból ered és abból, hogy a reálbérek változásában sikerült fordulatot elérni – közölte.

A gazdaság újraindításához szükséges feltételek között említette Nagy Márton a fogyasztás helyreállítását, a beruházások növelését, az exportaktivitás fenntartását, a munkaerőpiac és a hitelpiac megerősítését.

Elmondta, hogy a háztartások bizakodóbbak: míg tavaly a belföldi vendégéjszakák száma 4 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom csaknem 8 százalékkal csökkent, az új lakossági hitelszerződések volumene 31 százalékkal esett, a reálbérek változása pedig -2,9 százalék volt, addig az idén az első negyedévben 11,4 százalékkal bővült turizmus, 2,2 százalékkal a kiskereskedelem, 72 százalékkal a hitelezés. A reálbérek növekedése 10 százalék volt és éves szinten is várhatóan 6 százalék körül alakul majd – tette hozzá.

A belföldi turizmus szárnyal, a korábbiakhoz képest újdonság, hogy az emberek az elmúlt hónapokban nem a SZÉP-kártyáról költöttek, ugyanakkor a SZÉP-kártyák felhasználóinak száma 2,8 millióra nőtt – ismertette a tárcavezető.

Nagy Márton elmondta, hogy az idén legalább 1,5 százalékos reálnyugdíj emelkedés várható, mivel a költségvetés tervezése során 6 százalékos emeléssel számoltak, miközben az infláció várhatóan 4,5 százalék körül alakul majd.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy a BYD Szegedre érkezése a bérszínvonal emelkedésével jár majd. Az autógyártó ugyanis magasabb béreket fog fizetni, mint a jelenlegi átlagbér a térségben, ez versenyt teremt a munkaerőpiacon, amire a helyi vállalkozásoknak hatékonyságnöveléssel kell válaszolnia. Ennek eredményeként nőni fog a lakosság jövedelme, és ezzel fogyasztása is. A térségben emelkedni fognak az ingatlanárak is – fejtette ki. Az infrastrukturális fejlesztések ugyanakkor lehetőséget teremtenek más vállalkozások számára, a kínai autógyártó beszállítókat keres, és nem kizárólag a high-tech szektorban. Az egyetemi együttműködés pedig fel fogja emelni a képzés színvonalát is – jegyezte meg.

Lázár János építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a BYD szegedi elektromosautó-gyára teljesen át fogja alakítani a megye társadalmi és gazdasági szerkezetét.

A gyár 298 hektáros fejlesztési területén az áram-, gáz-, szennyvíz-, ivóvízhálózat kiépítése folyik. Jelenleg készítik el a beruházási terület út- és vasúti kapcsolatainak építését. Az üzemben előállított gépjárművek – melyek száma egészen az éves 350 ezres mennyiségig fut majd fel – szállításához a jelenlegi vasúti kapacitás várhatóan nem lesz elegendő – mondta a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus.