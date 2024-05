A Richter Gedeon Nyrt. és a Biotalentum Kft. példátlan magyar sikeréhez gratulált Nagy Márton

Az Európai Bizottság kiemelt fontosságú európai érdeket szolgáló projekteknek minősítette a Richter Gedeon Nyrt. és a Biotalentum Kft. egészségipari innovációit, melynek alkalmából Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogadta Orbán Gábort, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját, valamint Dinnyés Andrást a Biotalentum Kft. vezérigazgatóját – közölte a szaktárca az MTI-vel pénteken.

A Közös Európai Érdeket Képviselő Fontos Projektek (IPCEI) olyan nagy, nemzetközi együttműködésen alapuló iparfejlesztési kezdeményezések, melyek valamennyi uniós tagállam gazdaságára pozitív hatást gyakorolnak, céljuk a közös európai piac globális versenyképességi lemaradásainak, stratégiai kitettségeinek orvoslása.

Nagy Márton kiemelte: Magyarország 2020 óta, kormányzati koordináció mellett vesz részt aktívan az IPCEI-folyamatban. Tavaly júniusban a mikroelektronika terén egy félvezetőipari kerámialapka projekt kapott lehetőséget az európai ökoszisztémába történő csatlakozáshoz, valamint év végén a felhőalapú infrastruktúra és szolgáltatások terén született meg az első két hazai IPCEI-minősítésű projekt. Az Európai Bizottság legfrissebb döntésével az egészségipar terén emelt ki újabb két magyar projektet.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint összesen hat tagállam 14 egészségipari projektje kapta meg az IPCEI-minősítést, köztük olyan európai óriáscégek, mint a francia Sanofi és Euroapi vagy a spanyol Sylentis. Ehhez az egészségipari elit klubhoz csatlakozik most a két magyar cég is.

A Richter Gedeon Nyrt. Flow-Kilo-Lab nevű projektjének célja egy innovatív áramlásos kémiai technológiákat kidolgozó laboratórium kiépítése, mely számos előnyt sorakoztat fel a hagyományos technológiákkal szemben. Nagy Márton kiemelte, a projekt környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, valamint a költség és munkaerő hatékonyság terén is kiemelkedő, emellett nagyfokú rezilienciát teremt a gyógyszerhatóanyag-gyártásban, hiszen a laboratóriumi eredmények könnyen és gyorsan ültethetőek át egy méretnövelt gyártási technológiába.

A Biotalentum Cardiabetter nevű projektjének fő célkitűzése, hogy a cukorbetegség és a szívelégtelenség terén forradalmian új regenerációs medicina megoldást juttasson el hatóságilag engedélyezett klinikai kezelési stádiumba. Ennek keretében a hazai őssejt alapú GMP-minőségű, léptéknövelt modernizált ATMP gyártás beindítását tervezik pozitív „zöldítő” ipari termelési megoldásokkal, csökkentve a környezeti terhelést. Emellett a projekt részét képezi az orvosi képalkotó gépgyártás fejlesztése a beültetett sejtek nyomonkövetésére, valamint a nemzetközi és hazai partnerek bevonásával a preklinikai és klinikai kísérleti fázisok befejezése, a hazai sejtterápiás orvoslás fejlesztése.

Nagy Márton üdvözölte az Európai Bizottság döntését és gratulált a két magyar gazdasági társaság képviselőinek. A miniszter hangsúlyozta: az egészségipar dinamikus fejlődése a magyar gazdaság növekedésének ösztönzésében is kulcsszerepet játszik, az ágazat kiemelt helyet foglal el a Magyarország Kormánya által közzétett Versenyképességi Stratégiában is. A Richter Gedeon Nyrt. és a Biotalentum Kft. innovatív projektjei, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium aktív szerepvállalása nyomán elnyert IPCEI-minősítés a versenyszféra és a kormányzat egymást erősítő együttműködésének sikerét igazolja, mely a versenyképesség javításának kulcsa. Az állam örömmel áll ilyen áttörő, modern technológián alapuló projektek mellé és a szektor fejlődésében kiemelt szerepet kíván a jövőben is vállalni – közölték.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a cég tájékoztatása szerint kiemelte: a lakosság számára a gyógyszeripari innováció jellemzően egy-egy új, az emberek millióinak egészségét, életminőségét javító készítmény formájában ölt testet. A Richter ugyan számos ilyen innovatív termékkel büszkélkedhet, de fontosnak értékelik a mostani minősítést is, hiszen ahhoz, hogy a cég egy-egy új, sok esetben hiánypótló gyógyszert biztosítson a betegek számára, olyan, a nagyközönség számára kevésbé látható innovációkra is szükség van működésünk minden területén, mint például a most elismert Flow-Kilo-Lab projekt – közölte a Richter.