A nemzetgazdasági miniszter azt javasolja a kormánynak, hogy avatkozzon be az üzemanyagárakba

Nagy Márton azt javasolja a kormánynak, hogy avatkozzon be az üzemanyagárakba. A nemzetgazdasági miniszter erről egy budapesti tájékoztatón beszélt, kérdésre válaszolva.

A tárcavazető azt mondta: javasolni fogja, hogy avatkozzanak be az árakba, de a konkrétumok kialakítása jelenleg is zajlik.

Nagy Márton szerint az üzemanyagárakkal kapcsolatos esetleges új intézkedés nem okoz majd ellátási problémákat.

A miniszter szerint az, hogy a beavatkozásnak mi lesz a formája még nem dőlt el, de az biztos, hogy a régiós átlagár döntő tényező lesz. Ezt péntekenként közli reggel 8:30-tól a KHS. Nagy Márton arra is utalt, hogy a MOL-lal van egy megállapodás, amely szerint a régiós átlagáron kell maradnia az üzemanyagárnak.

Kapcsolódó tartalom

A felmérések szerint a lakosság legjelentősebb kiadásait az élelmiszer és az egészségügyi ráfordítások mellett az üzemanyag-költések teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a lakosság esetében az üzemanyagár alakulása az egyik legmeghatározóbb tényező, amely érdemben befolyásolja a családok fogyasztását – hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljutatott keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint írták, megállapítható, hogy a rezsicsökkentés átlagfogyasztásig történő megvédése mellett a kormány a célzott és eredményes intézkedéseinek köszönhetően (például online árfigyelő, kötelező akciózás) visszaszorította az élelmiszerinflációt.

Ennek, illetve a reálbérek jelentős ütemű növekedésének köszönhetően megindult az élelmiszer-fogyasztás helyreállása.

Ezzel szemben a családok ma a tavalyi üzemanyagárakhoz képest a benzin esetében több mint 60 forinttal (64 forint), a gázolaj esetében pedig közel 80 forinttal (76 forint) kénytelenek többet fizetni literenként. Ez a 11 és 13 százalékos áremelkedés önmagában mintegy 0,6-0,7 százalékponttal emelte meg az inflációt éves alapon. A fogyasztók érzékenyen reagáltak az üzemanyagárak emelkedésére, amelynek hatására csökkent a kereslet. Ez hátráltatja a fogyasztás helyreállítását – mutatott rá az NGM.

Kapcsolódó tartalom

Mint ismert 2021 novemberében vezette be a kormány a benzinárstopot, amikor a benzin és a gázolaj ára is átlépte literenkénti megközelítette 500 forintos lélektani határt – az üzemanyagárat 480 forintnál fagyasztották be.