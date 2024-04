NAK: Több kamarai falugazdász segíti az egységes kérelmek beadását

Egyre több adminisztrációs feladattal jár az európai uniós agrártámogatások lehívása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azért, hogy tagjait hatékonyan tudja támogatni, 170 fővel bővítette falugazdász-hálózatát, így már mintegy 700 falugazdász segíti az egységes kérelmek 2024. április 10-től június 10-ig tartó beadását - közölte a kamara csütörtökön az MTI-vel.

Az egységes kérelmek kétharmadát, megközelítőleg 110 ezret minden évben a NAK falugazdászai adják be – fűzték hozzá a közleményben.

Szerdán kezdődött az egységes kérelmek benyújtási időszaka. A tavalyi évhez hasonlóan idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott, munkanaponként 1 százalékos támogatáscsökkentéssel járó szankciót, a kérelmek június 10-ig adhatók be (mivel a határidő, június 9. vasárnapra esik). Az ezt követően beadott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják – figyelmeztetett a NAK.

A kérelem beadásával 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén lehet benyújtani. A tavalyi évtől az egységes kérelem és jogcímei esetén kötelezővé vált a teljesen elektronikus kapcsolattartás: a kérelem benyújtásától az esetleges fellebbezések, kifogások benyújtásáig csak elektronikus úton lehet iratot benyújtani. A MÁK is elektronikus úton, az ügyfél vagy meghatalmazottja ügyfélkapujára küldi a döntéseket, dokumentumokat, jegyzőkönyveket – részletezte a kamara.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az uniós Közös Agrárpolitika idén is jelentős mértékben változott, ez befolyásolja az egységes kérelmek beadását is. Az egyik legfontosabb módosítás a kötelező parlagoltatás szabályainak enyhítése: a gazdálkodók a nem termő területek kijelölésére vonatkozó kötelezettséget úgy is teljesíthetik, hogy szántóterületük 4 százalékán nitrogénmegkötő növényt (például lencsét, borsót, egyéb pillangóst) és/vagy köztes kultúrát (ökológiai másodvetés) termesztenek növényvédő szerek használata nélkül. Az 5 hektár alatti területtel és legfeljebb háztartási igények kielégítésére elegendő állatállománnyal rendelkező termelők esetében pedig egyszerűsített ellenőrzési rendszer lép életbe.

További változás, hogy bővülnek a tavalyi évben bevezetett agro-ökológiai program (AÖP) választható gyakorlatai, amelyek teljesítése fejében többlettámogatást kapnak a gazdák. Gyepek esetében újdonság az „őshonos haszonállatokkal történő legeltetés” és a „kaszálás során legalább 10 centiméteres tarlómagasság meghagyása”.

Az egységes kérelmekkel kapcsolatban bővebb információk érhetők el a NAK portálján: https://www.nak.hu/ek-2024 .

A NAK arra kéri tagjait, hogy a kérelem beadási időszakára tekintettel az őstermelői tevékenységgel kapcsolatos ügyekkel csak sürgős és indokolt eseteben keressék falugazdászukat. Az ügyfélkapuval rendelkező tagok számára elérhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján az elektronikus úton kezdeményezhető őstermelői ügyintézés – jegyezte meg a NAK.

