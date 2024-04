GVH: A versenyhivatal mindig a piaci szereplőkkel együttműködve alakítja ki a jogalkalmazói gyakorlatát

Bevonja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az érintett piaci szereplőket és képviselőiket a jogalkalmazói gyakorlatának kialakításába azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadja a versenytörvény módosítását – erről is beszélt Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában.

A GVH közleménye szerint az elnök hangsúlyozta, hogy a nemzeti versenyhatóság minden esetben az érintett piacok szereplőivel együttműködve, széles körű konzultáció alapján alakítja ki a jogalkalmazói gyakorlatát, amelyet aztán közleményben tesz közzé.

Kiemelték: Rigó Csaba Balázs megerősítette, hogy az alapvető jelentőségű vállalkozások kijelöléséhez hasonló rendelkezésekre nemzetközi és hazai szinten is számos példa van. A cél a magyar fogyasztók és a tiszta verseny védelme.

Még hatékonyabb lehet a GVH versenyvédelmi tevékenysége. Az igazságügyi tárgyú törvények módosítása keretében ugyanis számos ponton módosulhat a versenytörvény is – emlékeztetett a GVH. Többek között német mintára – a német versenyjogi szabályozást alapul véve, ugyanakkor annál enyhébb formában – bekerülhet a versenytörvénybe az alapvető jelentőségű vállalkozásra vonatkozó rendelkezés, amely preventív megközelítéssel segítheti a GVH gyors és hatékony beavatkozását versenytorzítás esetén.

Rigó Csaba Balázs a műsorban úgy fogalmazott, hogy „a legjobb fogyasztóvédelem a verseny, a tervezett módosítások – az Országgyűlés általi elfogadásuk esetén – pedig a verseny élénkítését, versenytorzulás esetén pedig a verseny beindítását szolgálják” – emelte ki a versenyhivatal közleménye.

A nemzeti versenyhatóság jogalkalmazó szerv, amely nem rendelkezik jogalkotói hatáskörrel – mutatott rá Rigó Csaba Balázs. Hozzátette azt is, hogy amennyiben az Országgyűlés elfogadja a 2024. április 2-án benyújtott törvényjavaslatot – és lesz elfogadott jogszabály – a GVH évtizedes saját gyakorlata és a vonatkozó nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján, a piaci szereplőkkel és azok képviselőivel folyatatott széleskörű konzultáció után, részletes jogalkalmazói közleményben fogja tisztázni a versenytörvény módosításának gyakorlati alkalmazási részleteit – hangsúlyozták.

A GVH 2010 után vezette be, hogy a jogalkalmazói közleményeit széleskörű társadalmi egyeztetés eredményeként alakítja ki. Így járt el legutóbb 2023-ban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálatakor is, minden érintett piaci szereplői megelégedésére, amikor majdnem egy évig tartó konzultációsorozat eredményeként alakult ki a hatályos jogalkalmazói gyakorlat, emlékeztetett a GVH.

Rigó Csaba Balázs rámutatott, hogy a GVH ebben az esetben is így fog eljárni. Ez azt jelenti, hogy az érintett piaci szereplők és képviselőik, a GVH évtizedes gyakorlata alapján, részt tudnak venni a konkrét szabályok kialakításában és a számunkra megnyugtató, kiszámítható jogalkalmazói környezet megalkotásában. A GVH jogalkalmazóként eddig is csak jogellenes magatartások esetén lépett fel és ezután is így fog tenni. Aki jogkövető, annak eddig sem kellett és ezután sem kell tartania a GVH-tól – mutatott rá nemzeti versenyhatóság elnöke.

Rigó Csaba Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezett új hatáskör vonatkozásában maradéktalanul érvényesülnek a garanciális biztosítékok, hiszen az alkalmazás feltételei kizárólag versenyfelügyeleti eljárásban dőlhetnek el, továbbá a kijelölő és kötelezettséget meghatározó független versenytanácsi határozattal szemben közigazgatási per indítható. Az arányosság követelményére tekintettel a tulajdonjog korlátozása pedig csak, ahogy fogalmazott „ultima ratio”, végső jogi lehetőség – hangsúlyozta közleményében a GVH.

Kiemelt kép: Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)