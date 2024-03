Nagy Márton: Európai szintű vásárlásösztönző támogatást kell biztosítani az elektromos autóiparnak

Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) célja, hogy előmozdítsa Európa mobilitási átalakulását, ahol minden európai polgár hozzájuthat megfizethető közlekedési megoldásokhoz, ugyanakkor biztosítja, hogy az autóipar továbbra is erős globális és versenyképes szereplő maradjon. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar soros elnökségre való felkészülés jegyében ezekről a kérdésekről egyeztetett az ACEA szereplőivel, továbbá megvitatta az európai mobilitás zöld átmenetében rejlő kockázatokat és az azokra adható válaszokat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

A közlemény szerint 2023-ban globális szinten 14 millió elektromos személyautót adtak el, amelynek 58 százalékát Kínában értékesítették.

A Kínában eladott autóknak már közel 30 százaléka elektromos, ez az arány Európában 21, az Amerikai Egyesült Államokban pedig csak 8 százalékot tesz ki.

Ennek alakulását érdemben befolyásolja, hogy 2022-ben összességében Kína biztosította a legtöbb – több mint 22 milliárd dollár – állami támogatást az elektromos járművek vásárlásához. A bőkezű állami szubvenció – ami ösztönzi a kereskedelmet és a gyártást – miatt a zöld ipart is az ázsiai ország dominálja, az ország a világ egyik legnagyobb exportőre.

Hozzátették: az Egyesült Államok elektromos jármű piaca gyorsan növekszik, az amerikai kormány most szövetségi szintű állami támogatást vezetett be az Inflation Reduction Acten (IRA) belül az elektromos járművek vásárlására. Ezzel a beszállítókat is erősíti, hiszen az alkatrészeknek az Egyesült Államokból kell származnia a támogatás elnyeréséhez.

Kína és az USA térnyerése mellett azonban az Európai Unió le fog maradni, amit jól mutat a német elektromosautó-támogatási program:

miután a programot decemberben lezárták, a kereslet azonnal visszaesett, és előre tekintve is jóval alacsonyabb kereslettel számolnak.

A belsőégésű motorok betiltására vonatkozó 2035-ös EU céldátum felülvizsgálata pedig olyan bizonytalanságot szül, ami árt mind a zöld átállásnak az iparban, mind pedig keresleti oldalon.

Nagy Márton kifejtette: az európai elektromos autóipar fellendítése és megerősítése érdekében lépni kell.

Uniós szintű elektromosjármű-vásárlásösztönző programot szükséges indítani, hogy lépést lehessen tartani az Egyesült Államokkal és Kínával, amelyek jelentős költségvetési forrásokat fordítanak a saját iparuk támogatására. Az új, iparpolitikai és állami támogatási megközelítésű program – az általános zöld és digitális átállás támogatása helyett – az elektromos autók támogatását célozná, mind fogyasztói, mind pedig gyártói oldalról – olvasható a közleményben.

Az Európai Unió egyik legnagyobb vállalása a zöld átállás, a karbonsemlegesség megvalósítása. Ezért környezetvédelmi és iparstratégiai szempontból is közös érdekünk, hogy Európa az elektromos autók gyártói oldalának vezető hatalma legyen, megtartsa versenyképességét az Egyesült Államok és Kína térhódításával szemben. A magyar uniós soros elnökség alatt kiemelt figyelmet fordítanak a programra – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kiemelt kép: Renault Mégane E-Tech Electric elektromos autók a müncheni Nemzeközi Autószalonon (IAA) 2021. szeptember 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)