Idén 10. alkalommal rendezik meg a PÉNZ7 rendezvénysorozatot

A pénzügyi és vállalkozói tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő PÉNZ7 rendezvénysorozatot 2024. március 4-8. között rendezik meg, immár a tizedik alkalommal.

Virág Barnabás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke megnyitójában kiemelte, hogy a pénzügyi és vállalkozási kultúra fejlesztése stratégiai cél. A kutatások alapján jelentősen javult a fiatalok pénzügyi tudatossága: a 2018-as 42 százalék után 2022-ben már 78 százalékuk rendelkezett kitűzött pénzügyi célokkal. Kiemelkedőnek nevezte a fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítését. Az idén több mint 20 jegybanki munkatárs csatlakozott a jubileumi programsorozathoz önkéntesként, a hagyományoknak megfelelően. A sikeres gazdasági felzárkózásban a pénzügyi gondolkodásnak kulcsszerepe van, ebben komoly fejlődést ért el az ország, 2010 óta 20 ezermilliárd forintról négyszeresére emelkedett a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyona – mondta.

Maruzsa Zoltán, a projektgazda Belügyminisztérium köznevelési államtitkára közölte, hogy a magyar diákok a részt vevő 39 országból a 4. helyet szerezték meg a pénzügyi tudás területen az OECD legutóbbi felmérése szerint. Az eredmények alapján a célirányos pénzügyi szemléletformálás jó eredményeket hoz, ezért folytatják a programsorozatot, hogy fejlesszék a tudatos pénzügyi döntéshozatalt. A javuló eredmények mellett továbbra is szükség van a tudatos és célirányos pénzügyi szemléletformálásra annak érdekében, hogy a tudás gyakorlati alkalmazása terén is hasonló eredményt érhessünk el – jegyezte meg. Közölte: míg 2015-ben 660 iskola vett részt a programban, idén 1270 iskola mintegy 200 ezer diákja kapcsolódik be, mindez jól mutatja a program sikerét.

Varga Mihály pénzügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy pénzügyi tudatosság nélkül nincsen versenyképesség. Hozzátette: egyre fiatalabb korban tapasztalják meg a gyerekek a pénzügyekkel való foglalkozást, példaként említette, hogy 30 tanulóból egynek nem volt bankszámlája egy középiskolai osztályban, ahol előadást tartott. A kormány nagy eredményének nevezte, hogy az államadósság mellett figyelmet fordítottak a családok eladósodottságának kezelésére is, amivel a társadalomnak is példát mutattak. Tanulságosnak nevezte a jelzálogalapú devizahitelezés problémáit, és hangsúlyozta, hogy Magyarország még egyszer nem kerülhet hasonló helyzetbe.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára elmondta, hogy a programsorozat évről-évre fontos üzenetet közvetít a diákoknak, ami a vállalkozói tudatosság fejlesztéséhez is hozzájárul. A diákok elérése fontos a megalapozott pénzügyi döntésekhez, ugyanakkor a családokhoz is igyekeznek elérni. Arra törekednek, hogy a diákok jó példákon keresztül, élvezettel sajátíthassák el a pénzügyi ismereteket – mondta.

Hergár Eszter a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a megnyitón végrehajtott érintőkártyás fizetési tranzakcióval jelképesen is elindult Magyarországon a nemzetközi PÉNZ7, a részt vevő országok közül elsőként. A magyar PÉNZ7 2017-ben csatlakozott az alapítvány kezdeményezésére a Global Money Week rendezvényeihez, azóta már többször kapott elismerést, az OECD Magyarországot is felkérte a jó gyakorlatának nemzetközi bemutatására – ismertette.

Hegedűs Éva, a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, a Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója felidézte: Magyarország 2015-ben alapítóként csatlakozott az European Money Week, Európa-szerte egyidőben zajló kezdeményezéséhez. Hangsúlyozta, hogy a tananyagok 1,5 millió diákhoz jutottak el 100 ezer tanórán az elmúlt tíz évben.

Az eseménysorozatban a Belügyminisztérium projektgazdaként vesz részt, emellett a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány valósítja meg. A megnyitón elismeréseket adtak át a programban részt vevő önkénteseknek, közöttük Varga Mihály pénzügyminiszternek, emellett oktatási szakembereknek, és intézményeknek.

A Pénziránytű kedd délutáni közleménye szerint az OECD főtitkára videóüzenetben köszöntötte a magyar PÉNZ7-et. Mathias Cormann kiemelte Magyarország elkötelezettségét a fiatalok pénzügyi tudatosságának és ismereteinek fejlesztése terén – írták.