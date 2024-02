Szijjártó Péter: A Nestlé Hungária újabb, 55 milliárd forint értékű beruházást hajt végre büki gyárában

A Nestlé Hungária 55 milliárd forintos értékben fejleszti a Purina állateledeleket előállító gyárát Bükön, amely beruházás nyomán 130 új munkahely jön majd létre – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a svájci hátterű élelmiszeripari vállalat új üzemegységet létesít és két új automata gyártósort épít büki telephelyén, ahol így 2025-től már évi 500 ezer tonna állateledelt állíthatnak elő, ráadásul ezen termékek 85 százaléka exportra kerül.

Az 55 milliárd forint értékű beruházás a terv szerint 130 új munkahelyet teremt. Noha a cég ehhez nem kap kormányzati pénzügyi támogatást, az állam biztosítja a szükséges infrastruktúra-fejlesztéseket, az út- és a vízhálózat modernizálása terén például.

A projekt lényeges része a Nestlé Hungária teljes ötéves, 2020 és 2025 közötti fejlesztési periódusának, amelynek keretében összesen 300 milliárd forintnyi értékben valósítanak meg beruházásokat mintegy 600 új álláshelyet hozva létre

– tájékoztatott.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy napjaink bizonytalanságai közepette felértékelődnek a megbízható partnerségek, márpedig Magyarország és a Nestlé együttműködése ekképp jellemezhető, a vállalat az utóbbi három évtizedben nagyban hozzájárult hazánk gazdasági fejlődéséhez.

Leszögezte: a világ 77 országában 344 gyárral rendelkező cég ügyel arra is, hogy munkavállalói a lehető legmodernebb technológiákkal is jól tudjanak bánni, erre irányuló képzési programját pedig a kormány is támogatta 193 millió forinttal.

Majd rámutatott, hogy

az élelmiszeripar az egyik legmodernebb ágazat, a versenyképességhez ugyanis folyamatos innovációra van szükség az egyre szigorúbb egészségügyi, minőségi és élelmiszerbiztonsági elvárások mellett.

Ennek megfelelően a vállalat nem pusztán a magyar gazdaság mennyiségi növekedéséhez járult hozzá, hanem ahhoz is, hogy a gazdaság minőségileg új dimenzióba kerülhessen, mivel mindig a legkorszerűbb beruházásait hozta hazánkba és folyamatosan modernizálta a termelését – vélekedett.

Kapcsolódó tartalom

Illetve arra is kitért, hogy a büki gyár az ott felhasznált alapanyagok több mint felét hazai beszállítóktól szerzi be, így a magyar kis- és középvállalkozások is sokat nyernek ezzel.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a beruházás nyomán tovább erősödik a hazai élelmiszeripar, amely nem pusztán fenn tudta tartani a működését minden krízis ellenére, de folyamatosan kiemelkedő csúcsokat is döntött. Hozzátette: ezt tanúsítja, hogy a szektor termelési értéke 2020-ban 3800 milliárd forint volt, míg tavaly már 6500 milliárd forint.

Kiemelte, hogy

az elmúlt tíz év során ezer milliárd forintnyi összértékben 72 olyan nagyberuházás jött létre az ágazatban, amelyhez az állam támogatást biztosított.

Végül érintette a magyar-svájci gazdasági kapcsolatokat is, rámutatván, hogy hazánkban 900 svájci cég több mint 30 ezer embert foglalkoztat.

„A kétoldalú kapcsolatok pedig mindig is a kölcsönös tiszteletre alapultak, és nyitott vitás kérdés nincsen a kapcsolatainkban” – közölte.

A sajtótájékoztatón a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója is beszédet mondott.

„A mai bejelentéssel a végéhez közeledik egy ötéves fejlesztési periódus a büki gyár életében, amely alatt 300 milliárd forint értékű beruházást valósítunk meg”

– jelentette ki Noszek Péter.

Majd aláhúzta, hogy ez a legnagyobb élelmiszeripari beruházás Magyarországon, amelynek keretében az üzem termelőkapacitása több mint a duplájára nő: a 2019-es évi közel 200 ezer tonnáról félmillióra.

Kimemelt kép: A Nestlé Hungária Kft. új üzemének csomagoló részlege a vállalat kapacitásbővítő beruházásának az átadása napján Bükön 2023. október 5-én. (Fotó: MTI/Katona Tibor)