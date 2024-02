Alapokig bontják a Hungaroringet, hogy utána a világ egyik legjobb F1-es pályája épülhessen fel

Magyarországnak érdeke, hogy a lehető leghosszabb ideig Forma–1-es nagydíjat rendezzen. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterjelentette ki annak kapcsán, hogy 2026-ig teljesen felújítják a Hungaroringet. Ez volt ugyanis a feltétele annak, hogy a magyar F1-es pálya 2032-ig szerződést hosszabbítson a jogtulajdonos Liberty Mediával. Az átépítés részeként megújulnak a kiszolgáló létesítmények és egy rendezvényközpontot is kialakítanak Mogyoródon.

A világszerte százmilliók által követett Forma–1-es versenyhétvégékhez képest most teljesen más a látvány a Hungaroringen. Száguldó autók helyett munkagépek zajától hangos a versenypálya és környéke. A rajtrács üres, ráadásul az útburkolat egy része is hiányzik. Itt alakítják ki azt az alagutat, ami a pálya külső és belső részét köti össze, ezért elbontják a célegyenes végén a jellegzetes hidat.

Ez a nagyszabású átalakítás volt a feltétele annak, hogy a Hungaroring szerződését tavaly nyáron meghosszabbítsák, így 2032-ig biztos, hogy lesz F1-es Magyar Nagydíj.

A kivitelezés mostani ütemében 9000 ember dolgozik azon, hogy még az idei futam előtt 57 ezer négyzetméternyi új épület készüljön el.

A célegyenes a felújítás alatt álló Hungaroringen 2024. február 12-én. A paddock 3000 négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépület alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre nő. A garázsok területét is növelni kell, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) előírásainak (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Az új épületrészek közműveinek a kiépítését most, ebben az ütemben meg szeretnénk csinálni azért, hogy ha (…) elkészülnek az új épületrészek, akkor azokat már közvetlenül az új rendszerekre lehessen csatlakoztatni” – mondta Juhász Zoltán, a Market Zrt. műszaki igazgatója az M1-nek.

Már a Hungaroring új logójával a háttérben mutatták be hétfőn a felújítás részleteit. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, volt esélye annak, hogy nem hosszabbít szerződést a jogtulajdonos, a kormány azonban ragaszkodik a Magyar Nagydíjhoz, mert egy világeseményről van szó.

„2023 áprilisában született a kormánydöntés arról, hogy a lehető leggyorsabban a munkálatoknak meg kell kezdődnie.

Magyarországnak érdeke, hogy a Forma–1 a lehető leghosszabb ideig itt maradjon, Budapestnek, az országnak ez egy fontos márka, egy olyan nagy nemzetközi esemény, ami valóban az A-kategóriás események közé tartozik a világon”

– mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter; Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója és Juhász Zoltán, a felújítást végző Market Építő Zrt. műszaki igazgatója (b-j) a Hungaroring felújításáról tartott sajtótájékoztatón Mogyoródon, 2024. február 12-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A miniszter hozzátette: „Nagy eredménye a Hungaroring vezetésének, hogy tavaly nyáron sikerült öt évvel, 2032-ig meghosszabbítani a szerződést a Forma–1 jogtulajdonosaival. Elvárás volt ugyanakkor, hogy a pályát teljes mértékben újítsuk fel, cserébe viszont az elmúlt évek során sikerült kialkudni egy kedvezőbb jogdíjat. Így elmondható, hogy 2032-ig 107 milliárd forintot spórol a magyar állam, amely több, mint amennyiből megvalósul a korszerűsítés.”

Kapcsolódó tartalom

Az amerikai jogtulajdonos a korábbiaktól eltérő szemléletet követel meg a Forma–1-es nagydíjak szervezőitől, ehhez pedig a Hungaroring Sport Zrt. is alkalmazkodik. A célegyenes mögötti részen most a földmunkákat végzik, itt rendezvényközpontot alakítanak ki, ami a versenyhétvégéken kívül különböző programoknak is otthont ad majd.

„Rengeteg cégnek lehet ez olyan helyszín, ahol rendezvényeket tart, vagy lehet akár egy fesztiválhelyszín, hiszen a nagy lelátó mögötti, több mint tízezer négyzetméteres rendezvénytér mindennel fog rendelkezni (ahhoz), hogy ott lehet olyan koncerteket vagy bármilyen összejöveteleket tartani, amelyek nem kizárólag a Forma–1-hez, vagy (nem) kizárólag az autóversenyzéshez kötődnek” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 2026-ig tartó építkezésből a Forma–1-es közvetítések nézői szinte semmit nem fognak észrevenni, a kivitelező ugyanis a verseny előtt 60 nappal átadja a területet,

majd miután a száguldó cirkusz elhagyta az országot, ismét munkagépek foglalják el a Hungaroringet. Megújul majd a pálya főlelátója is.

Kapcsolódó tartalom

A 2026-os Magyar Nagydíj lesz az első, amikor már a teljesen megújult Hungaroring várja majd a versenyzőket és a szurkolókat.

Kiemelt kép: A célegyenes a felújítás alatt álló Hungaroringen 2024. február 12-én. A paddock 3000 négyzetméterrel, nagyjából 8300 négyzetméteresre, a főépület alapterülete pedig 31 017 négyzetméterre nő. A garázsok területét is növelni kell, hogy megfeleljenek a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) előírásainak. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)