Visszatért a fogyasztói bizalom az ukrajnai háború előtti szinthez Suppan Gergely szerint

A fogyasztói bizalom újból visszatért az ukrajnai háború előtti szint közelébe, kétéves csúcsra emelkedett – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezető közgazdásza az M1 csütörtök esti műsorában.

Suppan Gergely hozzátette: érzékelhetően csökken az infláció mértéke, ami hozzájárul a fogyasztói bizalom javulásához, ahogy a minimálbérek emelése is. Emellett kedvezően hatott, hogy a pedagógusok és az ápolók bére is emelkedik, a legtöbb bértárgyalás pedig kétszámjegyű béremeléssel zárult – mondta.

Kitért arra, hogy a jelenlegi kilátások alapján már az év elején 5 százalék alá süllyed az infláció, így az egész éves inflációs pálya is jóval kedvezőbb lehet a korábban vártnál.

Ezek alapján a reálbérek emelkedése elérheti a 7 százalékot is, ami érezhető lesz a háztartások fogyasztásában – tette hozzá. Több kutatás is megerősítette, hogy decemberben és januárban is emelkedett a fogyasztói bizalom – mondta, és remélte, hogy ez folytatódhat.

Kiemelt kép: Suppan Gergely (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)